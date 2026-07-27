Adelante Andalucía consolida su confianza y arrebata la segunda plaza a PSOE y a Vox en el barómetro del CIS andaluz, aunque no al PP de Moreno

El CIS andaluz, o Centra, ya ha arrojado las cifras del último barómetro de opinión correspondiente al mes de junio. Y esta vez ha habido sorpresas. El crecimiento de Adelante Andalucía no solo se consolidó en las urnas el pasado 17 de mayo, sino que ha quedado forjado con el ascenso de los de José Ignacio García a la segunda posición del ranking de partidos que más confianza generan entre la sociedad. Ya han superado al PSOE de María Jesús Montero y a la ultraderecha de los de Manuel Gavira, que por primera vez se han hecho un hueco en el Ejecutivo andaluz.

Los problemas más distinguidos entre los andaluces siguen siendo el acceso y precio de la vivienda, la sanidad y el paro. No obstante, en la cuarta posición se ha hecho un hueco esta vez la insatisfacción con la política, la desconfianza y la corrupción. Preguntados sobre quién podría dar una mejor respuesta a esas debilidades del sistema, los andaluces han tomado la palabra. Primero, el PP, con un 26,7%. Segundo, Adelante Andalucía, que ha conseguido un 16,5% de la confianza, con un margen de más de cuatro puntos del PSOE.

Aun así, la casilla de "ninguno" se ha hecho con el segundo mejor porcentaje de la tabla con un 18,6% de la muestra, que considera que no hay ahora mismo ningún partido político en el Parlamento andaluz o fuera de él que pudiera dar respuesta a los problemas que asolan a la comunidad autónoma.

Cambian las tornas en el plano nacional, pues Adelante Andalucía dejaría de ocupar el segundo puesto para volver a cedérselo a un PSOE que genera el 13,8% de confianza y que se ve acechado por el 11% de Vox, frente a la ventaja del 21,5% del PP. Los de José Ignacio se hacen aquí con la cuarta posición y relegan a Movimiento Sumar y a Podemos a una quinta y sexta posición. Entre líneas se puede leer que los andaluces generalmente confían más en la gestión del PP autonómico de Moreno que en la del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. No ocurre lo mismo en el PSOE, pues Pedro Sánchez genera más confianza entre los andaluces que el mismo partido liderado en el sur por María Jesús Montero. En Vox ocurre algo similar. Abascal genera más confianza que Gavira por apenas un par de puntos porcentuales.

La IA, el "mejor amigo" de muchos

Otro de los grandes bloques preguntados esta vez por el CIS andaluz es el uso de la Inteligencia Artificial. Casi un 70% de andaluces confiesa haber utilizado alguna vez alguna herramienta de IA y algo más del 20% asegura que lo hace a diario y varias veces.

ChatGPT se posiciona como la más usada, con un 45,6% de las respuestas, seguida de la herramienta de IA de Google, Gemini, con un 32,8%. También se utilizan Copilot de Microsoft, Claude, NotebookLM, Perplexity y DeepSeek. Suelen ser muy socorridas para el trabajo o la actividad profesional. De hecho, un 24,3% de encuestados aseguran acudir a ella en esas circunstancias.

Sin embargo, ChatGPT se ha convertido en el "mejor amigo" de muchos que ya lo usan de consultorio personal, pues un 17% dice utilizarlo para recibir consejos para su vida cotidiana. Es común también escuchar que se prohíbe la IA en las escuelas. Según el Centra, más del 13% de los encuestados ha empleado la inteligencia artificial en su formación.