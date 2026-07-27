Adif adjudica 46 kilómetros de doble vía en la alta velocidad Antequera-Granada por 22,6 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif Alta Velocidad, ha adjudicado por 22,6 millones de euros, IVA incluido, la duplicación de 46 kilómetros de la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada.

La intervención permitirá instalar una segunda vía de ancho estándar en dos tramos actualmente operativos con una sola vía. El objetivo es aumentar la capacidad, mejorar la operatividad y reducir las limitaciones de una conexión estratégica tanto para Granada como para el desarrollo del Corredor Mediterráneo en Andalucía.

Los tramos de alta velocidad que tendrán una segunda vía

Las obras se desarrollarán entre la bifurcación de Archidona, en la provincia de Málaga, y la bifurcación de Riofrío, en Granada, así como entre el puesto de banalización de Íllora y la bifurcación de La Chana.

En ambos casos, la nueva vía se montará junto a la que se encuentra actualmente en servicio. Las plataformas ferroviarias ya fueron construidas con espacio suficiente para albergar dos vías, por lo que no será necesario ejecutar una plataforma completamente nueva.

Qué supondrá la duplicación para los trenes

La existencia de dos vías permitirá que los trenes puedan circular simultáneamente en sentidos contrarios sin depender de determinados puntos de cruce. Esta configuración ofrece una mayor capacidad para gestionar circulaciones y facilita la recuperación del servicio ante posibles incidencias.

No obstante, el Ministerio no abunda en qué efecto tendrá esta obra en los horarios, las frecuencias o los tiempos de viaje. Tampoco se concreta calendario de ejecución ni la fecha en la que la segunda vía podrá entrar en servicio.

Pasajeros se suben al AVE en la estación María Zambrano. / Eduardo Nieto

Más de 80.000 traviesas para ejecutar las obras

El contrato para montar la vía se suma a la reciente adjudicación de las instalaciones de electrificación, valoradas en 14,8 millones de euros, y a la adquisición de distintos materiales necesarios para desarrollar los trabajos.

Adif también ha adjudicado la compra de aparatos de vía o desvíos por 3,4 millones de euros y de más de 80.000 traviesas por 9,6 millones. Además, se encuentra en licitación el suministro de 220.000 toneladas de balasto, con un presupuesto de 8,5 millones.

La doble vía ya llega hasta el viaducto de Archidona

La Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada ya dispone de doble vía en los 9,5 kilómetros comprendidos entre la estación de Antequera y el viaducto de Archidona.

Con la intervención ahora adjudicada se ampliará esta configuración entre Archidona y Riofrío y entre Íllora y La Chana. Una vez completadas las actuaciones previstas, la doble vía se extenderá por aproximadamente dos tercios del trazado de la línea de alta velocidad.

Viaducto de Salar, en el tramo variante de Loja-Valle del Genil / MINISTERIO DE TRANSPORTES

La variante de Loja, otra obra clave de la conexión

La mejora de la línea incluye igualmente la construcción de la variante de Loja, de 19,1 kilómetros. Las obras de plataforma de sus diferentes tramos se encuentran en ejecución o contratadas, según ha indicado el Ministerio.

También está previsto acondicionar 7,7 kilómetros de plataforma entre el final de la variante de Loja e Íllora para posibilitar el posterior montaje de una vía doble.

Una actuación vinculada al Corredor Mediterráneo

La conexión Antequera-Granada forma parte del Corredor Mediterráneo, considerado un eje estratégico para el transporte ferroviario de viajeros y mercancías entre Andalucía, el resto de España y Europa.

La actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Feder, y se enmarca en los objetivos relacionados con las infraestructuras sostenibles, el crecimiento económico y la generación de empleo.

Otras inversiones ferroviarias previstas en Granada

El Ministerio ha relacionado esta inversión con otros proyectos que se desarrollan en la provincia de Granada, entre ellos la integración del ferrocarril en la ciudad y la ampliación de la estación. Los contratos para redactar ambos proyectos han sido adjudicados recientemente.

Transportes asegura que desde enero de 2024 hasta marzo de 2026 ha ejecutado más de 2.900 millones de euros en obras de construcción, adaptación y mejora de tramos, estaciones y accesos a ciudades y puertos vinculados al Corredor Mediterráneo.

Tramo Bobadilla-Ronda

Por otro lado, Adif ha adjudicado también el contrato para la redacción del proyecto de construcción de protecciones acústicas y estudio vibratorio en el tramo Bobadilla-Ronda, dentro de la línea BobadillaAlgeciras, por un importe de 925.856,5 euros. El ámbito de estudio y actuación de este contrato abarca un tramo de 69,9 km de la línea Bobadilla-Algeciras, donde se realizará el análisis, evaluación y dimensionamiento acústico de las protecciones necesarias, así como la redacción del proyecto constructivo de las mismas.

El proyecto deberá incluir la selección de las tipologías de pantallas más adecuadas, teniendo en cuenta como criterios básicos, entre otros, los requerimientos del entorno, los condicionantes constructivos y la necesidad de lograr una máxima integración paisajística y urbanística de estas pantallas. Complementariamente, el contrato incluye la elaboración de un estudio vibratorio en el mismo ámbito, con el fin de proponer las medidas anti-vibratorias en los entornos donde resulte necesario.