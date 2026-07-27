El Ayuntamiento de Málaga respalda a los trabajadores de Plaza Mayor y McArthurGlen ante la ampliación de horarios hasta medianoche

Con la huelga ya convocada para el 30 de julio y el 27 de agosto, la Comisión de Economía y Comercio ha aprobado una moción de Con Málaga que insta a la patronal a negociar con los sindicatos, con el voto en contra de Vox.

La Comisión de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este miércoles, por 10 votos a favor y 1 en contra, una moción presentada por el grupo Con Málaga que pide al consistorio posicionarse a favor de los trabajadores de los centros comerciales Plaza Mayor y McArthurGlen Designer Outlet, afectados por la ampliación de horario comercial hasta las doce de la noche prevista dentro de la campaña «Late Night Shopping».

El debate se adelantó en el orden del día para permitir la intervención de representantes sindicales que acudieron a la sesión. Tomó la palabra en primer lugar Ayoze Curbelo, responsable de Comercio de CCOO Servicios Málaga, quien denunció que la ampliación horaria se ha impuesto «de forma unilateral», sin negociación previa con la representación legal de los trabajadores. Curbelo advirtió de que la medida no viene acompañada de nuevas contrataciones ni de mejoras salariales, y alertó del impacto sobre la conciliación familiar en un sector, subrayó, con una plantilla muy feminizada. También señaló los problemas de movilidad para regresar a casa de madrugada, especialmente para quienes dependen del transporte público.

En la misma línea se pronunció Leonor Gálvez, secretaria de Comercio de UGT Málaga, que calificó la ampliación de «precedente» que podría consolidarse con el tiempo y extenderse a más jornadas. Gálvez vinculó la medida con la declaración de Málaga como Zona de Gran Afluencia Turística y cuestionó qué modelo de ciudad se está construyendo.

El centro McArthurGlen de Málaga, situado junto a Plaza Mayor / JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ

Posiciones enfrentadas entre los grupos municipales

Toni Morillas, portavoz de Con Málaga y proponente de la moción, defendió que el Ayuntamiento debe «tomar partido» por los trabajadores y presionar a la patronal para que negocie, y acusó a PP y Vox de alinearse sistemáticamente con las empresas frente a las reivindicaciones laborales. Lorena Doña, del PSOE, anunció el apoyo de su grupo a la iniciativa y recordó que ya había advertido, con anteriores mociones contra la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística, de que este tipo de ampliaciones acabarían llegando.

Mari Paz Flores, concejala de Empleo del Partido Popular, sostuvo que el ayuntamiento no debe intervenir en la fijación de horarios comerciales si la empresa cumple la legalidad vigente, y defendió que son la Inspección de Trabajo y los tribunales quienes deben velar por ello. Flores presentó una enmienda que reconocía la negociación colectiva como vía de solución, pero el propio presidente de la comisión, Carlos Conde, la rechazó al considerar que la negociación entre patronal y sindicatos aún no se ha iniciado realmente. Pese a la discrepancia sobre la enmienda, el PP terminó votando a favor de la moción.

Por su parte, Yolanda Gómez, de Vox, cuestionó que la moción sustituya a la negociación colectiva y defendió medidas propias en materia de conciliación, como la gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años. Vox fue el único grupo que votó en contra.

La huelga sigue en pie

Pese al respaldo municipal, la convocatoria de huelga de CCOO y UGT en Plaza Mayor y McArthurGlen se mantiene para las noches del 30 de julio y el 27 de agosto, coincidiendo con las jornadas de apertura ampliada. Los sindicatos han solicitado además una mediación presencial ante el Sercla, con el objetivo de alcanzar un acuerdo con la patronal antes de esas fechas.