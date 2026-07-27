Bella Indexa Festival: una cita ineludible en Marbella con Lori Meyers, Sexy Zebras, Niña Polaca y muchos más

La música indie volverá a ser protagonista este verano en la Costa del Sol con la cuarta edición de Bella Indexa Festival, que tendrá lugar el próximo sábado 1 de agosto de 2026 en el recinto OMA Sound de Marbella. Consolidado como una de las citas imprescindibles del calendario musical estival, el festival continúa creciendo con una propuesta que va mucho más allá de los conciertos, combinando música, gastronomía y experiencias en un entorno privilegiado.

El cartel reúne a algunas de las bandas y artistas más destacados del panorama nacional junto a nuevas promesas de la escena independiente. Entre las confirmaciones figuran Lori Meyers, Sexy Zebras, Niña Polaca, Marlena, Mafalda Cardenal, El Verbo Odiado y Oslo Ovnies, una programación que refleja la diversidad sonora que caracteriza al festival y que volverá a convertir Marbella en uno de los grandes puntos de encuentro para los amantes de la música en directo.

Bella Club: el espacio donde la música no se detiene

Dentro del propio recinto, Bella Club se consolida como uno de los grandes atractivos del festival. Concebido como un espacio independiente pero plenamente integrado en la experiencia Bella Indexa Festival, ofrece una programación continua de DJs para quienes quieren seguir disfrutando de la música y el baile durante toda la jornada.

Con sus dos escenarios, Plaza Andaluza y Caballerizas, Bella Club reunirá las sesiones de artistas como Les Castizos, Ochoymedio DJs, Guada y Don Gonzalo, entre otros, creando un ambiente único que complementa la programación principal del festival. Una propuesta pensada para quienes buscan descubrir nuevas sesiones, bailar entre concierto y concierto y vivir una experiencia musical completa sin salir del recinto.

Bella Indexa Festival y Mimo Catering presentan: "De la calle al plato"

Lo que antes era una opción de comida rápida de paso, con Mimo Catering en colaboración con Bella Indexa Festival, se ha transformado en una experiencia gourmet que combina creatividad, calidad artesanal y una atmósfera inigualable.

Hoy, los puestos callejeros no son solo puestos de comida; son destinos gastronómicos por derecho propio.

Desde Hamburguesas de Pulled Pork, pasando por burritos de pollo, hot dogs con cebolla frita, pizzas hasta opciones veganas para el deleite de los paladares más exigentes.

Opciones Veganas para todos los paladares

La verdadera revolución de los puestos callejeros modernos es su capacidad para ser inclusivos. En Mimo Catering las opciones veganas ya no son un acompañamiento, sino las protagonistas del menú. Desde hamburguesas de soja con especias secretas hasta burritos de verdura y nachos con guacamole han demostrado que el sabor no entiende de restricciones.

"De la calle al plato": la revolución gastronómica de Bella Indexa Festival

La experiencia del festival también se vive a través de la gastronomía. En esta edición, Bella Indexa Festival y Mimo Catering presentan "De la calle al plato", una propuesta que transforma el concepto tradicional de los food trucks en una auténtica experiencia gourmet.

Lo que antes era una simple parada para comer se convierte en un recorrido gastronómico donde la creatividad, la calidad de los productos y la elaboración artesanal son protagonistas. Los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de opciones que incluyen hamburguesas de pulled pork, burritos de pollo, hot dogs con cebolla frita, pizzas artesanales y otras especialidades pensadas para todos los gustos.

La oferta gastronómica apuesta además por la inclusión con un completo apartado de propuestas veganas. Hamburguesas vegetales, burritos de verduras, nachos con guacamole y otras elaboraciones demuestran que la cocina street food puede combinar sabor, calidad y alternativas para todos los públicos.

Un recinto diseñado para disfrutar del festival al máximo

El recinto OMA Sound, ubicado en San Pedro Alcántara y con más de 80.000 metros cuadrados, volverá a convertirse en el escenario perfecto para acoger una edición que apuesta por mejorar la experiencia del público en todos los aspectos.

Además de sus escenarios y de la programación musical, el festival contará con amplias zonas de descanso, espacios de restauración, áreas VIP y diferentes servicios pensados para ofrecer comodidad durante toda la jornada. Todo ello configura una experiencia completa en la que la música convive con el ocio, la gastronomía y el ambiente propio de uno de los festivales más destacados del verano andaluz.

Bella Indexa Festival continúa así consolidándose como una cita imprescindible para quienes buscan disfrutar de los mejores directos del panorama nacional en un entorno privilegiado como Marbella. Una propuesta que combina grandes conciertos, una cuidada oferta gastronómica, espacios para bailar y una experiencia diseñada para vivir el verano de una forma diferente.

Las entradas para esta cuarta edición ya están a la venta y todo apunta a que volverán a convertir Bella Indexa Festival en uno de los grandes acontecimientos musicales del verano en la Costa del Sol.

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1 de agosto de 2026

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