Bocadillos de autor, música en directo y mercadillo de artesanía en Málaga: así será Bocata Fest, el evento que contará con los mejores chefs de la provincia este agosto

El Castillo Sohail de Fuengirola se convertirá los próximos días 6 y 7 de agosto en el paraíso de los amantes de los bocadillos y la comida callejera con Bocata Fest, un evento que llevará a la localidad de la Costa del Sol más de 20 propuestas de los mejores cocineros de la provincia.

Durante la cita, los asistentes podrán disfrutar de una propuesta única de bocadillos de autor, comida callejera gourmet, música en directo y mercadillo de moda y artesanía.

Bocadillos de autor y comida callejera gourmet en Málaga

Así, algunos de los mejores cocineros de toda la provincia, con su propia estrella Michelin, Sol Repsol y distintos premios a nivel nacional e internacional, presentarán creaciones culinarias de edición limitada elaboradas exclusivamente para este festival.

"Bocata Fest nació para reivindicar lo que ya sabíamos: el bocadillo puede ser gourmet", han señalado desde la organización de este festival, que tendrá en esta segunda edición más de 20 propuestas de bocatas de autor y comida callejera firmadas por siete cocineros malagueños.

Dani Carnero, invitado especial del festival

Además, el evento, que se encuentra dentro de la programación de Marenostrum Fuengirola, contará con el chef Dani Carnero, con una estrella Michelin en su restaurante Kaleja, como cocinero invitado, que ofrecerá un bocado solo disponible durante los dos días de festival.

El cartel de los chefs participantes en esta edición se completa con Diego René, del restaurante Kraken; Álvaro Ávila, de El Nacional; Álvaro Saura, de Liceo Playa; Reyna Traverso, de Taquería Ensenada / Niña Bonita; Mariano Rodríguez, de Eme de Mariano; y Alberto Vega, de El Mesón de Cervantes.

Propuestas inéditas creadas para Bocata Fest en Málaga

"Nuestros cocineros han reinterpretado su cocina en formato bocadillo de autor con propuestas inéditas, creadas en exclusiva para Bocata Fest. No podrás encontrarlas en ningún otro sitio", han recalcado desde este evento que ofrecerá "cocina de primera" con "masa madre, rellenos cocinados lentamente y mucho atrevimiento en cada bocado".

Pero los asistentes no solo podrán disfrutar de los mejores sabores, sino también de un completo programa de actividades con mercadillo de artesanía y moda instalado en la explanada exterior del castillo, así como distintos conciertos de los grupos malagueños Pop FM y 90 Roll en el interior del recinto.

Música, market y zona de descanso en este festival gastronómico de Málaga

Asimismo, el festival tendrá una nueva zona de descanso en el exterior, dentro del mirador, lo que permitirá disfrutar de una completa jornada de ocio, música y gastronomía en un entorno privilegiado.

Para evitar las aglomeraciones en el recinto, sobre todo durante la apertura de puertas, la organización ha creado dos turnos de entrada distintos, uno a las 19.00 horas y otro a las 20.30 horas.

Dos turnos de entrada para evitar colas en Bocata Fest

De ese modo, los usuarios escogerán a la hora de comprar sus tickets a qué hora quieren entrar. Esta franja determina la hora de llegada para que no se produzcan grandes colas para entrar ni esperas para pedir los bocadillos, pero la hora máxima para estar en el recinto es la misma para ambos tramos, las 00.30 horas, cuando finaliza cada una de las jornadas de festival.

Las entradas para disfrutar del Bocata Fest se pueden adquirir a través de la web del festival por un precio de 6 euros, mientras que los menores de 12 años entran gratis, siempre que vayan acompañados de un adulto con entrada.

Entradas desde 6 euros y opción Bocatera en este festival de Málaga

La entrada de 6 euros incluye el acceso al recinto, conciertos y mercadillo. Quien lo prefiera, puede adquirir la entrada Promo Pareja, válida para dos personas el mismo día, que tiene un precio de 10 euros e incluye lo mismo que la general.

También está disponible la entrada Bocatera, por 17 euros, que incluye un bocata a elegir, una pinta de cerveza y un vaso de colección del festival.

Las propuestas gastronómicas se podrán adquirir por separado dentro del recinto en cada uno de los stands participantes.

Programación del jueves 6 de agosto

La programación de Bocata Fest arrancará el jueves 6 de agosto con la apertura de puertas y del market de artesanía a las 19.00 horas, mientras que a las 21.30 horas será el momento del concierto de Pop FM con las versiones del pop nacional e internacional de los años 80 y 90.

Tras esto, a las 23.15 horas, se celebrará una sesión de dj, mientras que la jornada acabará a las 00.30 horas con el cierre del festival.

Horario del viernes y concierto de 90 Roll

Un horario que se repetirá durante la siguiente jornada del Bocata Fest, el viernes, cuando la apertura de puertas se llevará a cabo a las 19.00 horas, el concierto de 90 Roll con versiones del pop británico e internacional de los 90 a las 21.30 horas, la sesión de dj a las 23.15 horas y el cierre a las 00.30 horas.

Cada cocinero presentará sus bocadillos exclusivos para Bocata Fest. Tal y como han señalado desde la organización, Dani Carnero aporta el ‘Cordero Kaleja’; Diego René, la ‘Carrillera trufada’, con pan de cristal, carrillera, salsa trufada y rúcula, y el ‘Alita brava’, alitas de pollo deshuesadas y fritas, con salsa brava casera, hierbabuena y todo ello en pan brioche; y Álvaro Ávila participa con el ‘Pulledbull Andaluz’, un guiso de toro y encurtidos, y el ‘Asado al pesto’, jamón de cerdo asado con pesto de almendras y pistachos, queso ahumado y rúcula.

Molletes, chapatas y propuestas sin gluten en este festival gastronómico

Por su parte, Álvaro Saura firma el ‘Katsu-mollete’, mollete antequerano con lomo de cerdo ibérico, mayonesa de piparras fritas y anchoas, y el ‘Pollo a la chistorra’, chapata con pollo de campo adobado y pimientos al carbón.

Reyna Traverso, que repite experiencia, apuesta por una propuesta sin gluten: una burger de ensaladilla de atún y chips de plátano. Junto a este, su ‘Suadero de res’, torta de suadero con vacío de res, mayonesa de cilantro, jalapeño, cebolla roja a la plancha y queso fundido.

Bocata marengo, carrillada payoya y panceta maple en Bocata Fest

Mariano Rodríguez, otro de los chefs participantes, que también vuelve a Bocata Fest, presenta ‘El bocadillo del mar’, pan de brioche con ensalada de bogavante, y el ‘Bocata marengo’, chapata con costilla de cerdo a baja temperatura con salsa de cerveza negra y miel de caña.

Por último, Alberto Vega cierra el cartel con la ‘Carrillada payoya’, con crema de queso payoyo y cebolla frita, y la ‘Panceta maple’, chapata de panceta ahumada con sirope de arce, tomate, cheddar y mahonesa de chile.

Comida callejera internacional en este festival de Málaga

Junto a los bocatas, los asistentes podrán degustar una selección de comida callejera internacional, como ceviche de corvina, nachos picosos, pollo frito con salsa estilo coreano, ‘Alitas Axarco-Thai’ y ‘Empanadilla burger Mac’.

Para el postre, Brownie&Olive, del chef Daniel García, aportará su propuesta de brownies elaborados con aceite de oliva virgen extra, y los helados artesanos de Heladería Capricho.

Entre las novedades de esta edición destaca la colaboración de Bocata Fest con la Fundación Olivares, entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y otras patologías crónicas y la de sus familias.

Esta organización estará presente en el recinto durante el festival para dar a conocer su labor y explicar de primera mano cómo acompañan a los pequeños y a sus familias.