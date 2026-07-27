Deportes
Churriana: 27 años con la promesa de un polideportivo
Desde que en 1999 Celia Villalobos consignó 50 millones para un complejo deportivo en Churriana, la promesa ha sido un ‘guadiana’ en los programas electorales de Francisco de la Torre. Los vecinos reclaman el pabellón polideportivo cubierto reiterado en esta legislatura
Hace 27 años, en diciembre de 1999, la alcaldesa Celia Villalobos anunciaba los presupuestos municipales para el año 2000, que incluían 50 millones de las antiguas pesetas para construir un complejo deportivo en Churriana, informaba La Opinión.
Un mes antes, el pleno del Distrito de Churriana informaba de que el proyecto de polideportivo ya se estaba redactando.
Desde entonces, la promesa de un complejo para practicar deporte en Churriana, en concreto en la zona de Las Espeñuelas -el nombre de un antiguo cortijo- ha sido un auténtico guadiana en los programas electorales del alcalde Francisco de la Torre.
Así, en las municipales de 2003, se anunciaba como polideportivo y piscina cubierta; en 2007, como Complejo Deportivo Miguel Ángel Jiménez; en 2011, la oferta quedaba reducida a «piscina cubierta, con iniciativa privada»; desaparecía del programa en 2015, y en 2019 sólo se recogía en esa zona un huerto urbano. Y en 2023, la legislatura actual, regresaba la promesa de un «pabellón polideportivo cubierto» para Churriana.
«En el PGOU del 97 se liberaron 35.000 m2 para que Churriana pudiera tener un centro deportivo con piscina cubierta, pistas de baloncesto y tenis, y el famoso pabellón», cuenta Antonio Sánchez, de 68 años, vecino de Churriana y campeón de Andalucía de bádmiton para mayores de 65.
Como recuerda Antonio, tanto él como otros muchos vecinos deben marcharse fuera de Churriana para practicar deporte.
En su caso, al Arroyo de la Miel, «porque para jugar al bádminton tienes que hacerlo, necesariamente, en el interior.
Antonio Sánchez destaca que «cualquier pueblo de Málaga, como Cómpeta, tiene su pabellón y su piscina cubierta, y hasta la Estación de Cártama; ¿por qué nos condenan en Churriana?, ¿no tenemos derecho a tener unas instalaciones dignas en el tiempo en que estamos?», se pregunta.
El deportista recuerda que Churriana solo cuenta, en la actualidad, con una pista de deportes, que terminó siendo «mal cubierta, para que no entrara el agua»; pero no se puede considerar, ni de lejos, un pabellón. «Es una pista al aire libre cubierta por un tejado que cuando llueve se mete el agua», precisa.
El proyecto de El Oasis en Las Espeñuelas
En febrero de este año, la Junta de Gobierno Local aprobó la ampliación de la concesión al Club Deportivo Baloncesto 675 de casi 5.000 m2, para complementar un centro deportivo inclusivo llamado ‘El Oasis’, con un «pabellón deportivo descubierto».
Este centro deportivo, que viene de la mano de la Fundación Unicaja y de los jugadores de baloncesto Berni Rodríguez y José Manuel Calderón, se levantará en Las Espeñuelas y tendrá a su vez varias pistas deportivas, y en el futuro se proyecta una piscina.
Fuentes municipales se remiten a ‘El Oasis’ a la hora de contestar a esta veterana demanda de los vecinos de Churriana.
Antonio Sánchez, por su parte, confía en que «los vecinos, lo tengamos a disposición para poder hacer deporte», y subraya la necesidad de que el pabellón que tanto esperan en el distrito, sea polideportivo y cubierto, la promesa electoral de esta legislatura.
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