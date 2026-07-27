Cortada la calle La Unión por un desahucio de dos pensionistas: "Al ver el despliegue pensábamos que se trataba de una amenaza de bomba"

Agentes de la Policía Nacional han cortado la calle La Unión desde las 6.40 de la mañana, a causa de un desahucio en el número 67 de esta vía, previsto para las9, por lo que el tráfico está siendo desviado por la calle Gregorio de Frías.

Un operativo de cinco furgones policiales, con el apoyo de dos coches de la Policía Local para ordenar el tráfico, se ha llegado a concentrar en este tramo de calle La Unión, con motivo del desahucio de una pareja de pensionistas, Mariló de 62 años y Javier de 63, que vive con una gata.

Para la exconcejala Rosa Galindo, del colectivo Un Techo por Derecho, que quiso entrar a acompañar a los desahuciados y los agentes no se lo permitieron, se trata de una acción "desproporcionada", y consideró sin justificación cortar la calle La Unión, "para el desahucio de dos pensionistas y una gata".

"Al ver este despliegue pensábamos que se trataba de alguna amenaza de bomba o algún acto de terrorismo", señaló.

Desvío de tráfico por el corte de la calle La Unión debido a un desahucio. / A.V

Sin alternativa habitacional

Rosa Galindo informó de que se trata de "una pareja de personas con un alto grado de dependencia", y que, tras conseguir una prórroga judicial de mes y medio, en el anterior intento de desahucio, "ahora se van a la calle sin alternativa habitacional". La pareja ha vivido más de una década de alquiler en el piso, que pertenece a "un gran tenedor".

Galindo también informó de que Javier padece una enfermedad pulmonar que obligó a llamar a una ambulancia en el anterior intento de desahucio hace mes y medio. "Javier tiene una enfermedad que se pone en peligro su vida a cada momento", alertó.

"Estamos aquí para presionar al Ayuntamiento, para que los servicios sociales actúen"