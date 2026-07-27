El CPB de Málaga envía once bomberos y cinco vehículos al incendio de Burgohondo, en Ávila
El dispositivo del CPB partirá desde Antequera con cinco vehículos para colaborar en las labores de extinción en la provincia de Ávila
EP
El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (CPB), dependiente de la Diputación, enviará a Ávila un dispositivo integrado por once efectivos y cinco vehículos, dos pesados y tres ligeros, para colaborar en las labores de extinción del incendio declarado en Burgohondo.
El operativo tiene previsto salir en torno a las 23.00 horas de este lunes desde el parque de bomberos de Antequera. El desplazamiento se realizará en función de las necesidades comunicadas por los responsables de la emergencia, con el objetivo de que los medios malagueños puedan incorporarse cuanto antes a los trabajos sobre el terreno.
Cinco vehículos del CPB
El dispositivo del CPB estará compuesto por once bomberos, dos vehículos pesados y tres ligeros. Una vez en Ávila, los efectivos quedarán bajo la dirección de los mandos responsables del operativo y asumirán las tareas que les sean asignadas.
Entre sus posibles funciones se encuentran el apoyo directo a la extinción, la protección de núcleos habitados, la defensa de viviendas e infraestructuras y las labores logísticas necesarias en las zonas afectadas.
Junto al dispositivo del Consorcio Provincial se desplazarán también medios de los cuerpos de bomberos de Fuengirola, Marbella y Benalmádena, que participarán de forma independiente dentro del operativo conjunto de apoyo.
El Cuerpo de Bomberos de Fuengirola aportará siete efectivos y tres vehículos; Marbella desplazará cinco efectivos y dos vehículos, mientras que Benalmádena movilizará cuatro efectivos y otros dos vehículos.
Una petición de ayuda de la Diputación de Ávila
La movilización del CPB responde a una solicitud de ayuda realizada por la Diputación de Ávila, coordinada a través de la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España, Conbé.
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha trasladado la solidaridad de la institución provincial a la población afectada por el incendio y ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones y servicios públicos ante emergencias de gran magnitud.
«En momentos como este, lo primero es estar al lado de las personas que están sufriendo las consecuencias del incendio y de todos los profesionales que trabajan sin descanso para proteger vidas, viviendas y espacios naturales», ha señalado.
Salado ha subrayado además que «la colaboración entre territorios y servicios públicos es fundamental cuando una emergencia supera el ámbito local».
Incorporación al operativo de extinción
Los medios desplazados desde Málaga actuarán de forma coordinada con los responsables del dispositivo desplegado en Ávila. La prioridad será reforzar las tareas de extinción, proteger los núcleos habitados y apoyar la defensa de las infraestructuras situadas en las zonas amenazadas por el fuego.
La Diputación ha reiterado su apoyo a la población afectada y a los profesionales que trabajan en la extinción, y ha puesto a disposición del operativo la capacidad técnica y humana del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
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