Mariló y Javier, una pareja de pensionistas con un alto grado de dependencia, son desahuciados de su piso en alquiler de calle La Unión

Hacia las 10 de la mañana salía de su piso en alquiler, en calle La Unión, 67 la pareja formada por Mariló, de 62 años, y Javier, de 63, los dos son pensionistas y tienen un alto grado de dependencia. Los inquilinos llevaban unos 12 años viviviendo en ella junto con una gata, un animal que abandonó la vivienda en una gatera transportada por un trabajador de los servicios sociales del Ayuntamiento.

Ante la imposibilidad de encontrar otro piso en alquiler, el Consistorio les ha ofrecido pasar unos días en un hostal en Los Prados, informó la exconcejala Rosa Galindo, del colectivo Un Techo Por Derecho.

Mariló, también pensionista, en el momento de abandonar su piso en alquiler en la calle La Unión. / Álex Zea

El propietario del piso, informóAna Cortés, de Un Techo por Derecho -colectivo al que también pertenece Mariló, la vecina desahuciada- informó a este periódico de que se trata de "un gran tenedor", "y no eran inquilinos rentables para el dueño, un alquiler de 500 euros no le era rentable, no le renovaron el alquiler y empezaron a no cogerles el dinero", indicó Ana Cortés,

La pareja desahuciada había conseguido una prórroga judicial de mes y medio en el primer lanzamiento pero, este lunes no han tenido otra que dejar su piso. La vez anterior, informó Rosa Galindo, fue necesaria la presencia de una ambulancia, ya que Javier padece una enfermedad pulmonar grave "y se pone en peligro su vida en cada momento".

Críticas por el fuerte despliegue policial y el corte de calle La Unión

Prueba de ello fue el fuerte despliegue policial de cinco furgones de la Policía Nacional y dos coches de la Policía Local que, durante casi cuatro horas, desde las 6.30 de la mañana, cortaron un tramo de calle La Unión, lo que obligó a desviar el tráfico por la calle Gregorio de Frías.

La Polícia Nacional cortó la calle La Unión durante casi cuatro horas para que se llevase a cabo el desahucio. / Álex Zea

Para Rosa Galindo, el despliegue, que finalizó sobre las 10.30 de esta mañana, fue algo "desproporcionado" y consideró injustificado cortar la calle La Unión durante horas "para el desahucio de dos pensionistas y una gata". En este sentido, la exconcejala criticó el operativo policial y señaló que "es para denunciar al subdelegado del Gobierno y al ministro Marlaska, quien en lugar de estar haciendo políticas de Vivienda con su gobierno, está siendo cómplice de lo que está ocurriendo".

Momentos de tensión entre los manifestantes contra el desahucio y la Policía Nacional, en la calle La Unión. / Álex Zea

Rosa Galindo también llamó la atención sobre la falta de alternativas habitacionales en Málaga, una ciudad "en emergencia habitacional". En este sentido, quiso desmentir que en Málaga no haya vecinos que se queden en la calle. "No es cierto, hay mucha gente que se queda en la calle todos los días y, como mucho, que le hayan ofrecido varios días de hostal, y una vez que se cumplen esos días, y lo sabemos por muchos otros casos, van a la calle sin ninguna alternativa, y con las administraciones públicas mirando para otro lado".

Tras ejecutarse el desahucio tuvieron lugar algunas escenas de tensión entre algunas de las personas que trataban de impedir el desahucio y la policía. Los agentes recibieron algunos improperios, aunque la tónica a lo largo de la mañana entre la treintena de personas que aguardaba en el exterior del bloque y los agentes fue de normalidad, si bien se corearon consignas como "estos señores desahucian a mayores", "vergüenza" y "desahucian a vecinos para meter turistas".