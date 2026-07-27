El truco del "buen samaritano" con el que desplumaba a ancianos en cajeros automáticos de Málaga: "Acababa retirando 600 euros de la cuenta"

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Málaga por presuntamente estafar a personas mayores aprovechando que estas retiraban dinero en cajeros automáticos. El arrestado, de 21 años, utilizaba el método del buen samaritano, ya que ofrecía su ayuda para hacer la retirada en efectivo con el propósito de desplumarlas.

La investigación la asumieron los agentes de la Comisaría de Distrito Norte tras tener constancia de varias denuncias con un mismo patrón que iba variando en función de las reacciones de las víctimas. La Comisaría Provincial de Málaga ha informado este lunes de que el investigado solía ponerse detrás de sus objetivos, mayoritariamente personas mayores, cuando estas se disponían a sacar dinero en un cajero automático con la actitud de esperar su turno. Durante la transacción, el joven interrumpía a los usuarios alegando falsos problemas técnicos como bloqueos del pin de la tarjeta y ofrecía su ayuda, aunque a veces la pedía. "Si el ciudadano quería extraer 20 euros, el joven acababa retirando 600 euros de la cuenta de la víctima, forma de operar que repitió en varias actuaciones", han informado en un comunicado.

Reacción violenta

La versión policial añade que en algunos casos los usuarios mostraron su incomodidad con el joven, ya que este se acercaba demasiado por detrás y les parecía fuera de lugar que les diera conversación durante su gestión. En una ocasión, el denunciante manifestó que conocía esta metodología delictiva y que no se dejó engañar, pero el no cejó en su empeño y acabó empleando la violencia para sustraer el dinero".

Una vez identificado, los investigadores localizaron al sospechoso lo detuvieron por seis estafas y el último robo con violencia.