Málaga estrena su mayor promoción de VPO en concesión: 599 pisos con piscina en Campanillas y Cruz de Humilladero

Casi 600 viviendas en alquiler, con piscina, jardines, pistas deportivas y parques infantiles propios, y a precios muy por debajo del mercado: esto es lo que el Ayuntamiento de Málaga ha presentado este lunes como su mayor operación de vivienda pública en concesión de los últimos años. En total serán 599 pisos repartidos en cinco edificios que construirá la empresa Genivs Insulae en terrenos municipales de Campanillas y Cruz del Humilladero, con una inversión de 87,4 millones de euros y un alquiler que arrancará en 341,85 euros al mes.

La oferta estará abierta a cualquier persona inscrita en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda, aunque el plan en el que se enmarca, el Plan Joven de Vivienda, pone especial atención en los jóvenes.

Genivs Insulae es la empresa que se hizo con la concesión de estos suelos y que construirá y gestionará los pisos durante 75 años, sin pagar nada al Ayuntamiento por el uso del terreno. Las obras arrancarán en abril de 2027, terminarán en diciembre de 2028 y las viviendas podrán entregarse en marzo de 2029.

351 viviendas de un dormitorio y 248 de dos dormitorios

Las viviendas se repartirán en cinco parcelas, tres de ellas en el sector Universidad y dos en Cortijo Merino, en Cruz del Humilladero. Aunque el proyecto arquitectónico, firmado por Eduardo Duro y Ferran Calzada, mantiene una imagen similar en todos los edificios, cada uno se ha adaptado a su entorno concreto.

En la avenida Marcelino Camacho se levantará un bloque de planta baja más dos con 113 viviendas, 80 plazas de aparcamiento y una amplia zona ajardinada de casi 3.850 metros cuadrados. En la calle Ingeniero Agustín Escolano, el edificio tendrá planta baja más cinco alturas y sumará 117 viviendas distribuidas en dos bloques en forma de L que se adaptan al desnivel del terreno. En la avenida Andrés García Maldonado se construirán otras 133 viviendas, también en dos bloques en L de planta baja más cinco.

Recreación de una de las cinco parcelas de vivienda asequible en Cortijo Merino y Universidad / L.O.

Ya en Cortijo Merino, la primera parcela será la más grande de las cinco, con 141 viviendas repartidas en dos edificios de planta baja más cuatro, mientras que la parcela contigua sumará 95 viviendas en un único edificio en forma de L. En conjunto, las cinco promociones suman 351 viviendas de un dormitorio y 248 de dos dormitorios, de las que 29 estarán adaptadas para personas con movilidad reducida.

Cómo serán los pisos y los alquileres

Todas las viviendas incluyen terraza exterior, cocina integrada en el salón-comedor, espacios de almacenaje y un diseño flexible pensado para poder adaptarse en el futuro con obras mínimas. El alquiler arrancará en 341,85 euros al mes para los pisos de un dormitorio y en 461,10 euros para los de dos, y quien quiera plaza de garaje y trastero pagará 157,41 euros más al mes. Todos los edificios contarán con certificación BREEAM y calificación energética A.

Los arquitectos han insistido en que el objetivo no es solo construir pisos, sino generar barrio: cada promoción se ha orientado buscando el mejor soleamiento y ventilación natural, y se ha diseñado con buena conexión con el transporte público, además de con las autovías A-7 y A-357.

Recreación de una de las cinco parcelas de vivienda asequible en Cortijo Merino y Universidad / L.O.

Piscina, huertos urbanos y vida de barrio

Más allá de los propios pisos, lo que más destacan los responsables del proyecto son los espacios comunes. Cada edificio contará con piscina y solárium, parque infantil, pistas multideporte, zonas de calistenia, jardines y amplias zonas verdes, además de estancias comunitarias, aparcamiento para bicicletas y sistemas de videovigilancia. La idea, según ha explicado el equipo de arquitectura, es que los edificios no funcionen como comunidades cerradas, sino que se abran al barrio y favorezcan la convivencia entre los vecinos.

Presentación del proyecto de 599 viviendas de VPO en los sectors "Universidad" y "Cortijo Merino" / Esperanza Mendoza

Parte de un plan mucho más grande

Esta promoción de 599 viviendas es la mayor de las tres adjudicadas dentro del concurso municipal para construir vivienda protegida en catorce parcelas de la ciudad. Junto a ella, la Fundación Salas levantará 179 viviendas y 55 alojamientos, y la Fundación Casas construirá otras 348 viviendas y alojamientos. En total, el plan sumará 1.181 viviendas nuevas en alquiler asequible en Málaga.

Para hacer viable la operación, el Ayuntamiento ha incluido una subvención de hasta 18.000 euros por vivienda, que en el caso de esta promoción de Genivs podría alcanzar los 10,78 millones de euros, siempre que la empresa no reciba ayudas de otras administraciones para el mismo fin.