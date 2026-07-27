Málaga prevé un crecimiento del PIB superior a la media nacional y andaluza

Málaga continúa con su dinámica económica positiva y, en este primer trimestre de 2026, se prevé una subida del 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB) según las previsiones publicadas por el Colegio economistas de Málaga. Un pronóstico que sitúa a la provincia por encima de la media española y andaluza que se situará en el 2,2% y el 2%, respectivamente.

Aunque las previsiones de crecimiento sugieren un aumento moderado del PIB, la Costa del Sol se sitúa como uno de los territorios con mayor capacidad de crecimiento. Málaga experimentó en 2025 un incremento del PIB del 3,7% (siendo el primer el puesto de subida en Andalucía, al igual que en 2024).

Aumentos significativos para Málaga

Uno de los datos en lo que más destaca la provincia es en el mercado laboral. Actualmente, en Málaga más de 807.000 personas están ocupadas, un 6,21% más que en 2025, lo que sitúa a la provincia por encima de la media andaluza (4,08%) y la española (2,42%). Otro parámetro que ha crecido en un 3,48% con respecto al año pasado es el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Junto a ello, el número de desempleados se ha reducido un 11,9%.

Uno de los sectores más fuertes en la ciudad, y como ha ocurrido los años atrás, el turismo sigue siendo uno de los principales motores de crecimiento. El número de viajeros que eligen Málaga como destino aumenta de manera significativa, especialmente los turistas extranjeros. Según apunta el informe, este incremento posiciona a Málaga como un destino turístico consolidado y con capacidad de seguir impulsando la economía provincial.

Un problema que sigue en aumento

Un problema que persigue a Málaga es la vivienda. Aunque las hipotecas han aumentado un 11,82%, el precio por metro cuadrado en la provincia cuesta 2.988 euros, un 14,25% más con respecto al año pasado, unos niveles muy por encima de los registros regionales (1.924,9 euros) y nacionales (2.315,7 euros). La compraventa de viviendas también es mayor, con 2.825 operaciones ejecutadas que supusieron un 2,06% más que el ejercicio anterior.

El precio por metro cuadrado en la provincia cuesta 2.988 euros, un 14,25% más con respecto al año pasado, unos niveles muy por encima de los registros regionales (1.924,9 euros) y nacionales (2.315,7 euros).

"Esta evolución refleja una elevada demanda residencial y de inversión, aunque también puede generar tensiones de accesibilidad a la vivienda si la oferta no crece al mismo ritmo", según afirma el informe.

Algunos sectores a mejorar

La incertidumbre de la economía internacional, el coste de financiación y el crecimiento económico moderado ha provocado que el comportamiento empresarial en la provincia, según los datos del informe, sea más cauteloso. En cuanto a la creación de sociedades mercantiles, se aprecia una reducción de un 0,16% con respecto a 2025, además, de un descenso importante del 73,2% del capital suscrito. Junto a este descenso, se suma el aumento de disoluciones de sociedades y el retroceso del índice de confianza empresarial.

Turistas recorriendo Málaga / EP

Otro dato preocupante que condiciona el consumo y los costes empresariales es el comportamiento de la inflación. El informe prevé que este parámetro se mantenga, como en 2025, en torno al 3,2%, un porcentaje que sitúa a la provincia de Málaga por encima de la media de Andalucía por 0,2 puntos (3%).

Previsión para 2027

Según el 'Barómetro Económico de la provincia de Málaga' a partir de datos de Eurostat, Banco de España (proyecciones macroecnómicas de España 2022 y 2025) y del informe socieconómico de la Confedarión de Empresarios de Málaga, se prevé que la evolución del PIB tenga una subida del 2,2% y, como ocurrió en años anteriores, otra vez por encima de la media andaluza (2,1%) y de la española (1,9%).

Comporación del PIB de Málaga con otros países

La previsión de crecimiento del PIB de Málaga para 2026 supera la de numerosos países. Por poner en contexto, el pronóstico de los expertos para la Costa del Sol este año apunta a una subida del 2,5%, un 1,4% más que la Zona Euro (1,1%). Otros países como Alemania y Reino Unido se encuentran por debajo de esa media europea con un 0,6% y un 1% en el orden dado. Al igual ocurre con Estados Unidos (EE.UU.) y Japón que en 2026 su evolución del PIB serán del 2% y del 0,8%.