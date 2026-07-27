Málaga se queda sin comprador para el último gran solar hotelero de La Térmica, valorado en más de 40 millones

El Ayuntamiento de Málaga no ha encontrado comprador para uno de los terrenos más atractivos del litoral oeste de la ciudad. La parcela, sacada a la venta el pasado mes de junio por más de 40 millones de euros para construir un hotel de cinco estrellas en La Térmica, ha quedado sin ofertas y el concurso ha sido declarado desierto.

El terreno forma parte de La Térmica, la gran zona que el Ayuntamiento lleva años transformando en el litoral oeste, entre la avenida Molière y el paseo marítimo. En esa área se están levantando cientos de viviendas, una parte de ellas de alquiler protegido, además de oficinas, comercios, equipamientos y zonas verdes. Este solar en concreto, de más de 16.000 metros cuadrados de superficie construible, estaba reservado en exclusiva para uso hotelero.

Del volumen edificatorio máximo, el uso hotelero absorbería 11.550 metros de techo, mientras que los 4.737,74 metros restantes se destinarían a uso comercial, confinado a las plantas bajas del edificio. El proyecto permitía, según el planeamiento aprobado, levantar una torre de hasta doce plantas (planta baja+11 plantas) frente al mar.

El Ayuntamiento puso una condición clara para quien comprase el terreno: el hotel tendría que ser de categoría alta, de cinco estrellas como mínimo, dentro de la apuesta municipal por atraer un turismo de más calidad, como ha defendido en varias ocasiones el alcalde, Francisco de la Torre.

Un precio de salida de más de 40 millones de euros

El Ayuntamiento pedía por el terreno algo más de 33,6 millones de euros sin impuestos, lo que sumando el IVA se traduce en unos 40,7 millones de euros. Las empresas interesadas tenían de plazo hasta el 23 de julio para presentar su propuesta, pero llegada esa fecha no se recibió ninguna.

Como marca la normativa, al menos una cuarta parte del dinero que se obtuviese con esta venta tendría que destinarse a comprar suelo para vivienda protegida o a construirla, así que parte de esos fondos también iban a repercutir en vivienda asequible para la ciudad.

Un concurso lanzado en junio

La falta de ofertas pone fin, al menos por ahora, a un proceso que el Ayuntamiento de Málaga puso en marcha el pasado mes de junio. El Consejo de Urbanismo aprobó entonces la venta de esa parcela municipal del sector La Térmica, situada en Camino de la Térmica, 120, mediante un procedimiento abierto en el que se adjudicaría al licitador que presentara la oferta económica más ventajosa.

El pliego fijaba un precio base de licitación de más de 33 millones de euros, sin incluir el IVA, elevando el coste total de la operación a más de 40,7 millones de euros. Además, establecía como condición obligatoria que el establecimiento que se levantara en el solar tuviera una categoría mínima de cinco estrellas, en línea con la estrategia municipal de impulsar un turismo de mayor calidad.

La parcela cuenta con una edificabilidad de 16.287 metros cuadrados, de los que 11.550 metros están reservados para uso hotelero y 4.737 metros para uso comercial, limitado a las plantas bajas del edificio. El planeamiento permite levantar una torre de hasta doce plantas (baja más once) frente al litoral oeste de la ciudad.

Asimismo, el Ayuntamiento ya avanzó que, conforme a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), al menos el 25% de los ingresos obtenidos con la venta deberían destinarse a la adquisición de suelo o la construcción de viviendas protegidas, un objetivo que ahora queda en suspenso tras quedar desierto el concurso.

Qué pasa ahora

Al no presentarse ninguna oferta, el proceso de venta no puede continuar tal y como estaba planteado, y el Ayuntamiento tendrá que decidir los próximos pasos: si baja el precio, si cambia alguna condición del concurso o si vuelve a intentarlo más adelante sin cambios. Por ahora no hay ninguna explicación oficial sobre por qué ninguna empresa se ha interesado por el solar.

Este terreno no es el único de La Térmica que el Ayuntamiento ha puesto a la venta este año. Muy cerca de allí, en el número 130 del mismo camino, hay otra parcela pensada para oficinas y aparcamientos que también salió al mercado.