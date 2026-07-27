"El monte en España está sobreprotegido": qué es la Ley de Montes que impulsó el PP de Aznar y por qué se reabre el debate para combatir los incendios

El fuego se ha ensañado con España en el mes de julio, el más caluroso jamás registrado. Esta situación de emergencia ha reabierto debates interesantes en torno al cambio climático, las leyes que dictan en los terrenos calcinados y el papel de Europa en la toma de decisiones que tienen que ver con la agricultura. El Partido Popular cree que los montes están "sobreprotegidos" por el 'sanchismo' y sigue apostando la Ley de Montes que ya aprobó en 2003 el expresidente José María Aznar.

"Apostamos por una Ley de Montes que permita el reintroducir los elementos del mundo rural que permitían no tenerlo sobreprotegido y abandonado". Esto es, en palabras de la eurodiputada popular Carmen Crespo, volver a apostar por "el pastoreo conducido, la silvicultura, la caza y agricultura sostenible". Los populares de Málaga creen que las Políticas Agrarias Comunes (PAC) impulsadas por el propio Parlamento europeo y adoptadas en España no están respondiendo a la necesidad de los campos y de quienes los trabajan. "Al medio rural le hemos quitado su sostén y al mismo tiempo está sobreprotegido en España y en otras zonas del territorio europeo", ha reivindicado Crespo.

La también exconsejera de Moreno hasta 2024 en materia de Agricultura, Pesca y Agua ha asegurado desde la sede del PP de Málaga que en medio de este contexto de emergencia "no se puede trabajar desde la ideología". Los populares consideran que el Plan de Emergencia que propone el Gobierno de España y el pacto por la emergencia climática no cuenta con agricultores, ganaderos y cazadores. Crespo ha reivindicado una reforma de la Ley de Montes vigente, que no se ha derogado en ningún momento, sino endurecido en favor del medioambiente, para reducir la burocracia y la biomasa que hace de mecha de las llamas y facilitar el desarrollo de actividades que, según el PP, hacen de cortafuegos de los incendios.

"Tenemos un cambio climático y una cuarta ola de calor"

El PP andaluz ha sido preguntado con insistencia estos últimos días por su postura en torno al cambio climático, entre otras razones por la entrada de la ultraderecha en el Ejecutivo que dirige Juanma Moreno. Esta nueva diversidad de opiniones dentro del Gobierno ha dado de qué hablar a la oposición en el propio Parlamento autonómico, donde se ha insistido a la bancada popular que marque distancias con Vox. En el lugar de Moreno, o en el nuevo consejero de Agricultura, se ha puesto Crespo. La eurodiputada se ha desvinculado esta mañana de cualquier indicio en contra de la emergencia climática. "Sabemos dónde están las soluciones a largo plazo por supuesto teniendo en cuenta que tenemos un cambio climático y ya en esta semana tendremos la cuarta ola de calor", han sido sus palabras.

La eurodiputada ha cargado contra el Ejecutivo nacional de Pedro Sánchez para comparar la situación en España con la de países vecinos. "No puede ser que países como Francia tengan un A400M que es un kit antiincendios y en España no dispongamos, cuando es el país donde peores consecuencias están teniendo los incendios, debido a estar muy afectado por el cambio climático y, por tanto, no puede ser que España no cuente con esto cuando ha contado con 143.000 millones de fondos Next Generation donde ha utilizado en la prevención de incendios un 1,01%", ha denunciado. Según Crespo, España cuenta con un 38% menos de capacidad de extinción que Francia.

Reforma del Plan Plurianual del Mediterráneo

Carmen Crespo es también la presidenta del Comité de Pesca y como tal, no ha dejado pasar la oportunidad de denunciar otras cuestiones en torno a este sector. La eurodiputada ha anunciado que el PP ha registrado en el Parlamento Europeo una propuesta de reforma del Plan Plurianual del Mediterráneo para que los pescadores de Málaga recuperen hasta 50 días de actividad y puedan salir a faenar al menos 180 jornadas al año. “Hemos visto barcos de Caleta de Vélez trabajar únicamente tres o cuatro meses al año, y eso no hay autónomo ni sector económico que lo pueda aguantar”, ha advertido.

La dirigente popular ha advertido de que, durante los últimos siete años, los pescadores han pasado de disponer de alrededor de 230 días de pesca a apenas 130, lo que representa una reducción aproximada del 44% de sus posibilidades de actividad. Según los populares, la situación afecta directamente a más de 220 embarcaciones de la provincia y a cerca de 800 pescadores malagueños, que han visto reducidos sus ingresos y su capacidad para planificar el trabajo, mantener el empleo y afrontar los costes de sus embarcaciones.

Entre las prioridades del PP figura igualmente revisar la doble regulación que soporta la gamba roja, sometida tanto a limitaciones de días de pesca como a cuotas de capturas, una medida que afecta especialmente a unos 40 barcos de arrastre de Caleta de Vélez.