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GASTRONOMÍA

El nuevo 'templo' del sushi en Málaga: un buffet libre en el que probar 200 especialidades de forma ilimitada en primera línea de playa

Los usuarios pueden disfrutar de todo el sashimi, nigiris, tempura y parrilla japonesa que deseen frente al mar

El nuevo 'templo' del sushi en Málaga: un buffet libre con 200 especialidades en primera línea de playa

El nuevo 'templo' del sushi en Málaga: un buffet libre con 200 especialidades en primera línea de playa / Sukiyaki

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Málaga ha sumado un nuevo 'templo' del sushi en el municipio costero de Fuengirola, donde se encuentra el buffet libre Sukiyaki, un negocio que ofrece más de 200 especialidades de la cocina tradicional japonesa con las mejores vistas del Mediterráneo gracias a su privilegiada ubicación junto al mar.

Situado en el paseo marítimo Rey de España de Fuengirola, este local ofrece a sus comensales la oportunidad de probar sushi, sashimi, tempura y parrilla japonesa de forma ilimitada mientras contemplan el mar desde su amplia terraza.

Sushi recién hecho en este restaurante con comida ilimitada de Málaga

Y al contrario de lo que ocurre en otros buffets libres, en los que los clientes deben recorrer la estancia cogiendo los platos ya elaborados previamente, en este restaurante no tendrán que levantarse de su mesa, ya que pueden hacer su pedido desde las tablets instaladas en el lugar.

Así, a su mesa llegarán las piezas de sushi y el resto de especialidades recién hechas, que podrán repetir tantas veces como lo deseen al ofrecer comida ilimitada a sus usuarios.

Dos restaurantes con sushi ilimitado en Fuengirola

Pero este no es el único restaurante con el que cuenta Sukiyaki en Málaga, sino que a su establecimiento del paseo marítimo Rey de España se suma otro en Los Boliches, también en Fuengirola, donde ofrecen lo mejor de la gastronomía oriental en formato buffet libre.

En ambos restaurantes, los usuarios pueden probar más de 200 platos de sushi, sashimi, tempura, carnes a la parrilla japonesa, uramaki, nigiri, ensaladas, sopas, arroces, tallarines, verduras, fritos, platos a la plancha y wok, así como una amplia variedad de postres.

Precios del buffet libre japonés de Fuengirola

Todo ello se puede degustar por 18,95 euros de lunes a viernes al mediodía y 23,95 euros en horario de noche y durante los fines de semana y festivos.

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Los niños de un metro hasta 1,40 metros deberán abonar 12,95 euros en este buffet libre, mientras que los niños de dos años y hasta un metro de altura tienen que pagar 9,95 euros para disfrutar de sus platos. Los menores de 2 años, por su parte, pueden degustar estas especialidades de forma completamente gratuita.

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