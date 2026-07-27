Las olas de calor y la inflación amenazan la temporada alta hotelera en Málaga: el turista nacional prefiere otros destinos

La temporada alta de verano en Málaga afronta una paradoja inquietante. La primera mitad del año se ha cerrado con cifras macroeconómicas positivas, pero por segundo año consecutivo agosto se perfila como un auténtico rompecabezas para los empresarios del sector hotelero. Las previsiones de ocupación hotelera reflejan una tendencia a la baja que ha encendido las alarmas en el litoral malagueño.

Una tendencia avivada por las olas de calor que desvían visitantes nacionales

Con un retroceso estimado de un 7% que amenaza con restar dinamismo a la campaña estival, frente a esas cifras de hace justo un año, numerosos establecimientos se han visto obligados a mover ficha a través de ofertas de última hora para maquillar las estadísticas y evitar un desplome severo en el mes más crítico del año. De acuerdo con el último balance ofrecido por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), el comportamiento de las reservas de cara al tramo final del verano muestra síntomas claros de desaceleración.

Un hotel de la provincia de Málaga, en una imagen facilitada por la patronal Aehcos. / L. O.

A pesar de que junio concluyó con una tasa de ocupación del 89,05%, lo que supuso una levísima mejora respecto al año anterior, las proyecciones para agosto caen hasta el 84,98%. Sería un desplome de siete puntos que se ve agravado por la caída de visitantes nacionales. El cambio climático a juicio de muchos directores de hotel ha desviado turistas a otros destinos que, dentro del país, suelen escapar a las olas de calor de casi 40 grados, cada vez más frecuentes en suelo costasoleño.

Aehcos incide en que los números son aún peores de lo inicialmente previsto

Los números anticipados en julio, de cara a agosto, rebajan en casi cuatro puntos los cálculos iniciales. Existe un riesgo de profundizar la caída si no se estimula la demanda inmediata, como relatan otros operadores turísticos. Porque esa situación también repercutirá en empresas de transporte especializadas en mover a los turistas, así como en la hostelería malagueña en general.

La patronal no oculta su preocupación por esta pérdida de tracción en un mes en el que tradicionalmente la provincia de Málaga rozaba el lleno técnico. Los hoteleros apuntan a que los hábitos de reserva han cambiado de forma radical, condicionados por la incertidumbre económica familiar, también por el conflicto bélico que genera dudas a la hora de incrementar el consumo, y ese mercado de origen que ya no responde con la misma fidelidad de antes.

Los expertos apuntan al fantasma de la inflación tras el desplome del turismo nacional

El núcleo del problema reside en el comportamiento del mercado español. Por segundo año consecutivo, la Costa del Sol se enfrenta a una preocupante contracción del turismo nacional durante julio y agosto. Esta tendencia ya se manifestó con fuerza en el verano de 2025, cuando el mercado doméstico recortó su presencia en los hoteles malagueños debido a la pérdida de poder adquisitivo generalizada.

La inflación acumulada, el encarecimiento de la cesta de la compra y la subida de las hipotecas han provocado que muchas familias españolas hayan rebajado drásticamente la duración de sus vacaciones o, directamente, hayan elegido destinos alternativos de menor coste. El turista español ejercía históricamente de auténtico salvavidas durante los meses centrales del verano, especialmente en ciertos municipios del litoral malagueño, ha pasado de ser el motor principal a convertirse en el eslabón más débil de la cadena turística.

Turistas a la llegada del aeropuerto de Málaga, en una imagen de archivo. / Álex Zea

La responsabilidad de la rentabilidad casi en exclusiva ha quedado en manos de los visitantes foráneos, que además no dejan de romper barreras en los registros periódicos que arroja el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Y gracias a ellos se mantienen cifras de empleo turístico inéditas en la serie histórica para la provincia.

Tres de cada cuatro visitantes durante el mes de junio fueron de origen extranjero

Los responsables de la principal asociación hotelera de la provincia muestran por segundo año consecutivo cierta cautela, pero no ocultan esa creciente preocupación sobre la evolución de los viajeros españoles. El análisis técnico de Aehcos pone el foco en cómo la consolidación del mercado internacional, que el mes pasado aportó ese 75% de las pernoctaciones, sostiene la planta hotelera, mientras el cliente autóctono se desvanece de las estadísticas.

En sus declaraciones oficiales sobre el cierre del primer semestre y las proyecciones estivales, los portavoces de Aehcos manifestaron que la provincia registra en este momento "una evolución marcada por la consolidación del mercado internacional y una ligera moderación respecto a 2025". Asimismo, ante la ralentización de las reservas para el tramo álgido de las vacaciones en la Costa del Sol, incidieron con preocupación en que el sector permanece "pendiente aún de las reservas de última hora" para salvar la temporada alta.

Necesidad urgente de reforzar las infraestructuras para fortalecer la competitividad

A esa coyuntura económica se le han sumado otros factores determinantes a lo largo del año. La patronal ya advirtió meses atrás, al igual que los hosteleros representados por Mahos, de la necesidad de mejorar la conectividad con nuevas infraestructuras por carretera o ferroviarias. Y la respuesta ha sido apostar por la flexibilidad tarifaria y el diseño de paquetes promocionales agresivos para intentar rozar ese clásico lleno de agosto, aunque sea con la incorporación de nuevos visitantes internacionales de última hora.

Un grupo de turistas en pleno centro histórico de la capital costasoleña. / Jorge Zapata

Entre las medidas que ya se pueden observar en algunos portales específicos figuran asimismo rebajas de entre el 15% y el 25% para estancias de última hora durante la segunda mitad de agosto. Y para captar al visitante indeciso también se han suprimido en algunos alojamientos las políticas de cancelación estrictas. Otra medida ha sido la incorporación del desayuno en la estancia, sin sobrecoste. Ya veremos cuando se cierre el presente ejercicio cuál es el balance global, con los números de 2025 como referente.

Así se pretende que no haya un verano a dos velocidades. Porque el primer semestre del año cerró con una ocupación media del 77,73%, superando en casi dos puntos los resultados globales del ejercicio anterior, gracias al empuje masivo de los mercados británico, alemán y americano, y agosto, como decíamos al principio, afronta una potencial caída de siete puntos. No obstante, el resultado final dependerá de la eficacia de las ofertas de última hora que ya inundan las agencias de viajes en línea.