Pisos turísticos
Las patronales andaluza y catalana de viviendas turísticas se unen contra la subida del IVA al 21%: "Va a ser crítico"
La medida se incluye en el real decreto de ley de Vivienda que el Gobierno tenía previsto abordar martes en el Consejo de Ministros, pero finalmente ha dejado su aprobación para septiembre ante la falta de apoyos parlamentarios
La patronal de las viviendas turísticas de Andalucía, AVVAPro, junto a su homóloga en Cataluña, Federatur, se han aliado para mostrar su rechazo frontal a la subida del 21% del IVA a este sector, una de las medidas que se incluyen en el real decreto de ley de Vivienda que el Gobierno tenía previsto abordar martes en el Consejo de Ministros, pero finalmente ha dejado su aprobación para septiembre ante la falta de apoyos parlamentarios.
Las organizaciones de Andalucía y Cataluña, junto a otras con menor representación con las que suman el 60 % de la oferta profesional en España, han hecho un frente común para expresar su oposición al aumento del tipo impositivo, con el fin de evitar su entrada en vigor.
Según ha explicado a EFE el gerente de AVVAPro, Ignacio Calandria, el sector "ha entendido la necesidad de trabajar unidos para defender sus intereses". En ese sentido, las asociaciones reclaman "un trato igualitario" fiscal -los servicios de alojamiento en hoteles cuentan con un IVA reducido al 10 %- y argumentan que el incremento al 21 % va a ser "crítico" para el sector y va a generar "un gran impacto en las familias".
La subida se trasladará al consumidor
Ha recordado que la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ya ha trasladado su preocupación ante la posibilidad de que el decreto ley en materia de vivienda estableciera el tipo general a las viviendas y apartamentos turísticos, puesto que el aumento del IVA terminaría trasladándose al consumidor en el precio del alojamiento.
AVVAPro y Federatur han asegurado este lunes en un comunicado que "comparten plenamente el objetivo de equilibrar el desarrollo económico derivado del turismo con la protección del derecho a la vivienda", pero insisten en el principio de neutralidad fiscal respecto al sector hotelero.
La asociación andaluza, que representa a 15.000 viviendas de uso turístico que suman en torno a 55.000 plazas, sostiene que si hoteles y viviendas de uso turístico ofrecen servicios equivalentes y compiten en el mismo mercado, no hay razón para que tengan una carga fiscal distinta.
Además, asegura que esta modificación fiscal no contribuirá a resolver el problema de acceso a la vivienda y provocará un encarecimiento del alojamiento turístico.
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