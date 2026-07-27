Quince años de prisión para el hombre que mató a su mujer y la enterró bajo hormigón en Málaga

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a quince años de prisión a un hombre por estrangular a su mujer, Débora M.D., de 39 años, a la que luego enterró bajo hormigón en un polígono de la ciudad en marzo de 2022.

El crimen fue cometido el 28 de marzo de 2022 en Málaga, en la casa en la que convivía la pareja con sus dos hijas, cuando ambos tuvieron una fuerte discusión tras comunicarle ella su intención de divorciarse, "con expreso desprecio a su condición de mujer por no acatar sus intenciones de divorcio y vida en libertad", según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE.

Enterró el cuerpo en una nave industrial

El acusado, para deshacerse del cadáver, lo introdujo envuelto en una manta y cubierto por un plástico en un bidón que utilizaba para su trabajo, lo llevó en una carretilla hasta su furgón y luego hasta la nave industrial de su propiedad en un polígono de Málaga.

En los hechos probados se destaca que excavó y picó el suelo de hormigón de la nave enterrando el cuerpo de la víctima junto con su bolso y demás efectos personales, como tarjetas bancarias, y después cubrió toda la zona con hormigón y pesada maquinaria.

El cuerpo fue encontrado en septiembre de ese año por la Policía Nacional, que logró llegar hasta el cadáver gracias a la investigación. Tras cinco horas de interrogatorio, los agentes consiguieron que confesara que la estranguló en el domicilio familiar durante una discusión.

El procesado ha sido condenado por un delito de homicidio con la concurrencia de las agravantes de parentesco y género.

Durante el juicio popular, la fiscal delegada en Andalucía de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres, explicó que la mujer estuvo desaparecida seis meses y que en ese tiempo el marido hizo creer a la familia y a sus hijas que se había marchado voluntariamente.

Las pesquisas policiales se iniciaron cuando un amigo de la fallecida -no tenía familiares directos en España porque viven en Brasil- denunció en Palma de Mallorca su desaparición.

El grupo de homicidios de la comisaría provincial de Málaga se hizo cargo del caso.

Privado de la patria potestad

Además de la pena de prisión, al procesado se le priva de la patria potestad de una de sus dos hijas, que todavía es menor, y se le prohíbe acercarse a las dos -en el momento de los hechos tenían 5 y 17 años- a una distancia no inferior a los 500 metros y comunicar con ellas por cualquier medio (telefónico, postal, correo electrónico) durante un periodo de 16 años.

En concepto de responsabilidad civil tendrá que indemnizar a cada una con 77.835,91 euros.

Según las bases de datos policiales, la desaparecida denunció por malos tratos a su marido en 2012, aunque no ratificó la denuncia en sede judicial.

En 2021, la mujer fue asistida en el hospital con lesiones compatibles con otra agresión, por lo que el centro activó el protocolo por supuesto episodio de violencia de género, hechos que fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial, aunque tampoco presentó denuncia.