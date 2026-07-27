Vivienda
Últimos días para optar a 337 VPO en Málaga: los alquileres oscilan entre los 400 y los 600 euros
Las promociones de Lagoom Living, R11 y R12, ofrecen viviendas de uno, dos o tres dormitorios con alquileres de entre 446 y 622 euros
El plazo para inscribirse para acceder a una de las 337 viviendas destinadas a alquiler asequible en el Distrito Universidad acaba el próximo 31 de julio. Los domicilios de protección oficial, realizadas por la gestora de inversión inmobilaria, Lagoom Living, pertenecen a las promociones R11 y R12.
¿Cómo son las casas?
Las rentas mensuales previstas oscilan los 446 y 622 euros, en las que se incluyen la vivienda, el garaje y el trastero, sin incluir los gastos repercutibles, como son la renta legal máxima autorizada, el coste real de los servicios de la vivienda y los gastos generales de la comunidad de propietarios. Las viviendas de protección oficial tendrán uno, dos o tres dormitorios, además de amplias zonas comunes y equipamentos orientados al bienestas y la convivencia, entre ellos piscina, juegos infantiles, gimnasio exterior y espacios de coworking.
Las dos promociones tienen procesos de adjudicación independientes, es decir, las personas pueden inscribirse de manera simultánea en ambas convocatorias, simpre que cumplan con los requisitos establecidos.
Las promociones R11 y R12
Las viviendas de las promociones R11 y R12 se realizarán en el Distrito Universidad y contará con un total de 530 viviendas destinadas a alquiler asequible. Un proyecto desarrollado bajo los altos estándares de sostenibilidad y eficacia energética, con calificación energética A y certificación BREEAM, y con un modelo residencial orientado a mejorar la calidad de vida de sus residentes.
Distrito Universidad es fruto de la colaboración entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga dentro de un modelo de cooperación público-privada. La promoción se desarrolla con financiación procedente de los fondos eurperos 'Next Generation', canalizados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), mediante el Mecanismo de Recuperación y Resilencia.
Las personas interesadas pueden consultar toda la información sobre las promociones, los requisitos y el proceso de inscripción en la página web de Lagoom Living y en la del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga.
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