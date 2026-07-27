Unicaja aprueba una bonificación del 15% de sus préstamos dirigidos a agricultores y ganaderos

Agricultores, ganaderos, empresas y pymes podrán tener un respiro ante un contexto complicado para el sector primario. Unicaja bonificará con un 15% sus préstamos dirigidos a profesionales y empresas relacionadas con el sector agrario, acuícola y agroalimentario, afectados por las dificultades del actual contexto económico, con el fin de recuperar su rentabilidad.

Concretamente, la medida contempla esta bonificación a los préstamos formalizados con un importe de hasta 15.000 euros por beneficiario. Además, se permite que las operaciones puedan realizarse con plazos de hasta 15 años y con posibles periodos de carencia (plazo acordado con el banco en el que no se paga la totalidad de la cuota habitual) con límite de tres años. Si el dinero es destinado para el “circulante” (pago de nóminas, mercancías o facturas), el plazo puede extenderse hasta seis años.

Un sector amenazado

Este plan impulsado por la entidad bancaria malagueña se encuentra vinculado con la línea de ayuda extraordinaria ICO-MPA-SAECA que, a su vez, está incorporado a la convocatoria aprobada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dotada con 300 millones de euros. Unas ayudas con el fin de contribuir a la recuperación de las explotaciones y empresas afectadas por la situación de sequía, las lluvias torrenciales o el aumento de los costes de producción.

En este sentido, las inundaciones de principios de año o la sequía están suponiendo una amplia parte de las amenazas para el sector primario. Sin excluir, por su parte, las dificultades añadidas ante la incertidumbre que caracteriza al mercado internacional, marcado por una escalada de los conflictos bélicos y hostilidades comerciales que afectan directamente a los precios de las materias primas.

Atención a un cliente en el banco Unicaja / La Opinión

Más detalles

Los importes máximos con fondos del ICO (Instituto de Crédito Oficial) ascienden hasta 400.000 euros para personas físicas y hasta 600.000 euros para personas jurídicas. Por otro lado, pueden acogerse a esta medida titulares de explotaciones agrarias, cooperativas agroalimentarias y operadores económicos y pymes vinculadas al sector, siempre que cumplan con los requisitos de la convocatoria.

Siguiendo esta línea, el director de Pymes, Negocios y Productos de Empresa de Unicaja, Santiago Casanova, ha destacado la ayuda para acceder a financiación en condiciones especialmente ventajosas para mantener la actividad y acometer inversiones en una sector que sufre una “elevada presión” sobre los costes. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2028 o hasta el agotamiento del crédito disponible y se puede acceder a ella a través de la amplia red de oficinas de la entidad.