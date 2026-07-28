La Catedral de Málaga arranca las obras para devolver el altar a su estado original: "No habrá elementos que distorsionen"

Mientras continúan las obras para restaurar y proteger las cúpulas de la Catedral de Málaga, hoy han arrancado otros trabajos de especial simbolismo en el interior del templo: la restauración que devolverá el altar mayor a su estado original.

En concreto, las obras de rehabilitación se centrarán en retirar la tarima de estructura metálica y tablero de fibras de madera que se instaló en 2008 con el objetivo de ampliar la superficie del presbiterio. Según explican fuentes del Cabildo a este periódico, el proyecto pretende que "no existan elementos que distorsionen" el principal espacio sacro de la Encarnación. Además, tras el desmontaje se aprovechará para limpiar a fondo el altar.

Los trabajos se extenderán durante las próximas tres semanas, por lo que la restauración estará lista a tiempo para la celebración de la tradicional romería de Santa María de la Victoria en Málaga, que se celebrará el próximo 15 de agosto en el arranque de la Feria de Málaga.

Concierto en el altar mayor de la Catedral de Málaga, aún con tarima de madera. / L.O

Autorización de la Junta

Cabe recordar que el pasado febrero el Cabildo recibió el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga, de la Junta de Andalucía, tras concluir que la intervención no supone alteraciones en los valores patrimoniales del inmueble protegido. Esta autorización era un paso imprescindible para avanzar en las obras, debido a que la Catedral de Málaga está declarada Bien de Interés Cultural (BIC), esto es, la mayor figura de protección que puede recibir el patrimonio español.

Las actuaciones previstas se limitan a la eliminación de un elemento reversible, incorporado hace aproximadamente dos décadas, que actualmente aparece como disonante y altera la percepción arquitectónica y espacial del altar, con el fin de repristinar la imagen original del presbiterio de la Catedral de Málaga.