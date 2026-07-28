Degustaciones gratuitas de paella y callos, cucañas infantiles y actuaciones musicales: así celebra este pueblo de Málaga su tradicional feria este fin de semana

Degustaciones gratuitas, actuaciones en directo, actividades para toda la familia y un festival gastronómico declarado Fiesta de Singularidad Turística Provincial. Todo esto es lo que se podrá disfrutar este fin de semana en la barriada de Zapata, en Alhaurín de la Torre, que celebrará desde este viernes y hasta el domingo sus fiestas patronales con un amplio programa para todas las edades.

Este rincón del Valle del Guadalhorce se llenará de música, gastronomía y ocio en una fiesta que comenzó su andadura en los años 60 y que coincide con la festividad de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de Zapata, y con el comienzo de la temporada agrícola.

Un concurso gastronómico con historia en la Feria de Zapata

Esta fiesta ganó mayor envergadura en la década de los 90, cuando se organizó el primer concurso gastronómico, en el que vecinos y visitantes presentan sus propios platos caseros para que todos los asistentes puedan probarlos.

Una actividad que ha sido declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial y en la que, a la degustación de los platos aportados por los vecinos, se suman su gran paella elaborada a fuego de leña, callos malagueños y las populares sandías de Zapata, cultivadas en la propia barriada.

Arranque de la Feria de Zapata este viernes

Todo ello conforma una amplia programación de la Feria de Zapata que arrancará este viernes a las 11.30 horas con el toque de campana inaugural de las fiestas, a lo que seguirá a las 12.00 horas la celebración de juegos y cucañas infantiles.

Ya por la tarde, a las 20.30 horas, se llevará a cabo la procesión de Nuestra Señora de la Asunción, acompañada por la banda municipal de música de Alhaurín de la Torre. La procesión saldrá desde la casa de Dolores Garrido Díaz, en calle San Mateo número 4.

Pregón, música y elección de reinas en el barrio malagueño

Por su parte, a las 22.30 horas será el momento de la actuación musical de Dúo Trenzao y DJ Loreto.

Uno de los momentos más esperados de la feria llegará a las 23.30 horas con la lectura del pregón a cargo de Micaela Gómez Márquez, mientras que a las 00.30 horas se celebrará la elección de las reinas, damas de honor y míster infantil, además de la pareja de honor.

Concurso gastronómico y degustaciones el sábado en Alhaurín de la Torre

Una de las jornadas centrales de la feria será la del sábado, cuando se llevará a cabo el concurso gastronómico a las 13.00 horas.

Además, los usuarios podrán disfrutar de una degustación de bebida, paella y callos, así como sandías de Zapata gracias a Hijos de Miguel Torres.

Reina Mayor, actuaciones y premios en la Feria de Zapata

En este momento también se llevará a cabo la elección de la Reina Mayor 2026, todo ello amenizado con la música en directo de DJ Gabana y Antonio Rocha.

A las 16.00 horas se celebrará la actuación del grupo de Las Terremotos de la mano de la profesora Ángela, mientras que a las 16.30 horas se producirá la entrega de premios del concurso gastronómico.

Carrera de cintas y música en directo en esta barriada malagueña

La programación continuará a las 19.00 horas con la carrera de cintas infantiles, mientras que a las 22.30 horas se celebrará la actuación de Dúo Trenzao y DJ Loreto.

Uno de los momentos clave de las fiestas, la misa rociera en honor a Nuestra Señora de la Asunción, se llevará a cabo el domingo a las 12.30 horas acompañada por el coro Hermandad de San Isidro de Churriana.

Actividades familiares y tributo a Estopa en Zapata

La feria contará con actividades para toda la familia este domingo, cuando se producirá a las 16.30 horas un torneo de chinchón, a las 18.30 horas un concurso de pintura y a las 19.00 horas una carrera de cintas juveniles.

La música en directo también será la gran protagonista de estas fiestas con la actuación del Dúo Trenzao y DJ Loreto a las 22.30 horas y la actuación especial de Tributo a Estopa a las 23.30 horas.