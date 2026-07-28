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Empleo

IU anima a Moreno a tomar nota de las cifras de empleo que deja la reforma laboral: "Cuando la gente tiene un sueldo digno y un trabajo estable, mueve la economía de su barrio"

Toni Valero asegura que todavía hay "mucho" por hacer e insta al nuevo Ejecutivo andaluz a abandonar las políticas de desregulación y desprotección de los trabajadores

El portavoz de Agricultura del Grupo de Sumar en el Congreso y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en una foto de archivo.

El portavoz de Agricultura del Grupo de Sumar en el Congreso y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en una foto de archivo. / IU

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Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

Andalucía ha creado 63.300 puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2026 y ha elevado el total de ocupados a 3.681.200 personas, la cifra más alta de ocupación en un segundo trimestre desde que hay registros. En este contexto, el coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, Toni Valero, ha considerado este martes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, debería "tomar nota" de las "buenas cifras de empleo" que, en su opinión, propicia la reforma laboral impulsada por el Gobierno del PSOE y Sumar, y pese a la "inacción" del también líder del PP andaluz. "Cuando la gente tiene un sueldo digno y un trabajo estable, consume, hace planes de vida, vive y mueve la economía de su barrio y de su pueblo", ha reivindicado Valero.

El también diputado nacional de Sumar por Málaga ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre de este año que se han conocido este martes. Ha insistido en que los datos de empleo vuelven a dejar "bien claro" que "el cuento de la derecha de que para crear empleo hay que pagar salarios de miseria, recortar derechos y tener a la gente con el agua al cuello es mentira". El coordinador ha celebrado que en Andalucía se roza ya la cifra de 3,7 millones de personas trabajando y se ha enorgullecido de que en España haya "más empleo, más contratos indefinidos y más mujeres trabajando que nunca".

El coordinador andaluz de IU ha añadido que en Andalucía "todavía" hay "demasiado paro" y que "queda mucho por hacer", pero también augura que "el camino está clarito". Valero ha reivindicado que proteger a los trabajadores "no destruye empleo", sino que lo "crea", además de que "mueve la economía y genera riqueza".

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En representación de su partido, Valero ha instado a Juanma Moreno a "tomar nota" y a "arremangarse", porque "las buenas cifras de empleo se dan a pesar de su inacción". El líder de IU ha concluido señalando que "mientras el Partido Popular y Vox pactan en Andalucía desregular más y desproteger más, se demuestra que es al contrario", y que "protegiendo a los trabajadores y trabajadoras, como se hace con la reforma laboral, es como se crea empleo".

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