La Junta de Andalucía celebra la histórica cifra de ocupados y la tasa de paro más baja en 19 años: "Es una buena noticia"

La Junta de Andalucía ha celebrado este martes los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este año, al haber alcanzado la cifra de ocupados más alta de la serie histórica (3.681.200) y la tasa de paro más baja en 19 años, del 14,56 %. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha señalado que estos datos reflejan que Andalucía "continúa avanzando en la creación de empleo y consolidando un mercado laboral cada vez más dinámico".

Con la creación de 63.400 empleos en los últimos entre abril y junio, Andalucía ha superado los 3,68 millones de personas trabajando. "Es la tercera comunidad del país que más empleo crea en términos absolutos, por detrás de Cataluña y Baleares", ha subrayado. Aporta uno de cada cuatro nuevos ocupados en un año. En el último año, el empleo se incrementó en la comunidad en 134.500 personas (3,79 %), con lo que aportó el 26 % de los nuevos ocupados del país (510.200 personas, un 2,29 % más).

Blanco también ha resaltado el hito alcanzado en el número de personas activas: ha aumentado en 68.800 personas respecto al trimestre interior, hasta alcanzar los 4.308.300 andaluces, mientras que en los últimos doce meses el aumento es de 143.000 personas. "Que cada vez haya más personas incorporándose al mercado laboral es una buena noticia porque significa que Andalucía ofrece más oportunidades" y que la economía andaluza es capaz de atraer a quienes quieren desarrollar su proyecto profesional, ha señalado.

Blanco ha afirmado que esa "incorporación tan intensa" de nuevos activos (68.800) explica que, a pesar del fuerte crecimiento de la ocupación, el paro aumente en 5.400 personas en el trimestre, hasta situar el número de desempleados en 627.100. "Una cifra que nos sitúa en niveles del 2008 y que constituye el cuarto mejor registro desde el segundo trimestre de aquel año", ha manifestado Blanco, que ha añadido que Andalucía acumula "ya 2 años y un trimestre consecutivos por debajo de las 700.000 personas desempleadas", lo que refleja una "tendencia sostenida en el tiempo".

En comparación con el segundo trimestre de 2025, el paro se incrementó en Andalucía en 8.500 personas (1,38 %). Por provincias, la ocupación creció en el segundo trimestre en Cádiz (8,11 %), Huelva (6,30 %), Málaga (3,52 %), Córdoba (1,29 %) y Almería (0,27 %), mientras que descendió en Jaén (-4,15 %), Granada (-1,83 %) y Sevilla (-0,57 %). Si los datos se comparan con el mismo trimestre de 2025, la ocupación creció en todas las provincias a excepción de Almería (-0,09 %), con Málaga y Cádiz a la cabeza (5,52 %).

En cuanto al paro, en el segundo trimestre bajó en Huelva (-32,28 %), Cádiz (-14,72 %), Córdoba (-14,13 %) y Almería (-3,37 %) y subió en Jaén (28,88 %), Granada (17,79 %), Málaga (12,91 %) y Sevilla (9,09 %). En términos interanuales, bajó en Córdoba (-12,72 %), Jaén (-4,29 %), Sevilla (-3,85 %), Huelva (-0,78 %) y Granada (-0,63 %). Al contrario, se incrementó en las provincias de Almería (22,76 %), Málaga (9,52 %) y Cádiz (1,05 %).