La Junta vuelve a nombrar a Alba Ortiz Moreno como coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga

El tablero de nombramientos de la XIII Legislatura andaluza sigue despejando rostros. La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha vuelto a nombrar a Alba Ortiz Moreno como coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Málaga, un puesto que ya desempeñaba en la actualidad desde 2023.

Ortiz Moreno (1989), natural del Rincón de la Victoria (Málaga), continuará al frente de la institución en Málaga tras haber sido educadora en el Centro de Menores Ángeles Custodios y directora de Tercer Sector, Cooperación Internacional y Centros Asistenciales de la Diputación Provincial de Málaga. La malagueña es diplomada en Educación Social por la Universidad de Málaga y, hasta su incorporación al IAJ, ha trabajado en ese sector.

Ejerció como presidenta de Nuevas Generaciones (NNGG) Rincón de la Victoria durante la pandemia (2019-2022) y fue vicesecretaria de Acción Social de NNGG de Málaga y NNGG de Andalucía en el periodo comprendido entre 2017 y 2023.

Qué es el IAJ y para qué sirve

El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), adscrito a la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, asume la competencia integral de las políticas juveniles promovidas por la Junta de Andalucía. Esto abarca el ciclo completo de actuación, desde la planificación y el diseño hasta el seguimiento y la posterior evaluación de los programas. De manera complementaria, la institución promueve la integración social a través de la formación y la participación ciudadana, coordina la agenda de Animación Sociocultural de la comunidad autónoma y fomenta el desarrollo de estudios e investigaciones especializadas en materia de juventud.

La labor del organismo se centra en incentivar a los jóvenes para que participen activamente en la sociedad, garantizando al mismo tiempo que dispongan de los recursos adecuados para su formación, promoción personal y capacitación continua. En colaboración con la empresa pública Inturjoven, el IAJ regula, planifica y administra los asuntos relacionados con los programas de intercambio, el turismo para estudiantes y la gestión integral de los espacios e instalaciones destinados a los jóvenes.