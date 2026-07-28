Málaga alcanza su récord de ocupados y se sitúa como la provincia de Andalucía con mayor tasa de actividad

Málaga es la líder del empleo de Andalucía. Así lo corroboran los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre de 2026. La provincia alcanza en este periodo su cifra récord de ocupados, con 835.500 afiliados a la seguridad social y una tasa de actividad del 62,21%, aunque también se encuentra a la cabeza de las cifras del paro, con una tasa del 13,57% y 131.200 personas desempleadas, 15.000 personas más que en el segundo trimestre de 2026.

La tasa de paro en Málaga (la proporción de parados en relación a la población activa) no deja de crecer. Este segundo trimestre de 2026 ha aumentado la cifra hasta el 13,57%, casi un punto porcentual más respecto al primer trimestre del mismo año cuando se alcanzó un 12,59% de paro, casi nueve décimas por encima del 11,71% que se registraba el trimestre anterior (cierre de 2025). Entonces también la más baja para un primer trimestre en Málaga desde 2007.

Si comparamos las cifras de empleo del mismo periodo de 2025, el segundo trimestre del pasado año dejó una subida notable de 31.900 ocupados en Málaga (casi duplicando los datos del trimestre anterior) y situó el total en 791.800 personas trabajando. Fueron cifras récord en la provincia. Aunque la palma se la lleva el 2026, que ha aumentado en 43.700 ocupados. La tasa de ocupados en la provincia sigue siendo mayor en los hombres (447.400) que en las mujeres (388.200) y son ellas también las que presentan mayor tasa de paro, con un 16,04% respecto al 11,30% de ellos.

Andalucía, por debajo de la media nacional en incremento de la ocupación

El mercado laboral andaluz ganó entre abril y junio 63.400 ocupados hasta alcanzar un máximo de 3.681.200, aunque el paro aumentó en 5.400 personas y la cifra total se situó en 627.100, un 14,56 % de la población activa, con la que se colocó como la comunidad con mayor tasa de desempleo. El incremento de la ocupación en Andalucía, un 1,75 %, se situó por debajo de la media nacional, del 2,18 %.

La comunidad autónoma cuenta con 3.681.200 ocupados si se suman los datos de las ocho provincias que la componen, siendo Sevilla la líder de ocupados, con 850.000 personas afiliadas a la seguridad social, y Málaga la segunda. En otro orden de cosas, también Málaga y Sevilla lideran el desempleo. Junto con Cádiz, son la primera, segunda y tercera del ranking de provincias con las mayores tasas de paro en la comunidad autónoma. Sevilla cuenta con 127.200 desempleados, mientras Cádiz alcanza los 105.400.

En el caso del paro, Andalucía fue una de las pocas regiones -junto a Murcia, Extremadura o Asturias- donde el segundo trimestre terminó en incremento (+ 0,87 %), ya que prácticamente en todas se registró un descenso y la media española bajó un 7,87 %. Por sectores, de los 627.100 parados registrados en el segundo trimestre en la región, 217.500 corresponden a los servicios, mientras que 290.900 son parados que buscan su primer empleo o han dejado su trabajo hace más de un año, 72.900 corresponden a agricultura, 28.300 a la construcción y 17.400 a industria.

Por edades, destacan las franjas de 45 a 54 años y 35 a 44 años, con un 24,3 y 22,7 % de desempleados, respectivamente, seguida de los mayores de 55 años (18,8 %). En tasa interanual, el empleo creció en el segundo trimestre en 134.500 personas, un 3,79 %, mientras que el número de desempleados creció en el último año en 8.500 (+1,38 %).

En España, el número de ocupados creció en 486.000 personas en el segundo trimestre de este año, hasta la cifra récord de 22.779.000, en un periodo habitualmente bueno para el empleo por la campaña de verano. Mientras, la tasa de paro volvió a descender del 10 % y se situó en el 9,87 %, la más baja desde el primer trimestre de 2008.

El empleo de calidad y reducir la brecha de género, el reto según CCOO

Los datos confirman que Málaga sigue siendo un motor de empleo en Andalucía y en España, pero aún hay mucho margen de mejora. Sindicatos como Comisiones Obreras valoran positivamente el crecimiento del empleo, pero advierten de que el debate ya no puede centrarse únicamente en cuántos empleos se crean, "sino en qué tipo de empleo se está creando". La realidad es que el 84 % de las personas ocupadas trabajan en el sector servicios, un modelo económico que, explican, dependen del turismo, el comercio y la hostelería, tres tipos de empleo que continúan generando "una elevada temporalidad, jornadas parciales involuntarias y una enorme flexibilidad a costa de las condiciones laborales de las personas trabajadoras". Ponen de ejemplo la pugna por los horarios de los empleados de Plaza Mayor.

Patricia Laguna, secretaria de Organización y Finanzas de CCOO Málaga, insiste en que el empleo del futuro debe ser "indefinido, estable y, especialmente, a jornada completa" y que la sociedad no puede conformarse con aumentar las estadísticas de ocupación mientras miles de personas continúan trabajando "con jornadas insuficientes o salarios que no permiten desarrollar un proyecto de vida digno".

La EPA vuelve a evidenciar que las mujeres siguen teniendo mayores dificultades para acceder y permanecer en el mercado laboral. Laguna achaca las cifras a la feminización del empleo precario, la elevada parcialidad involuntaria y a los trabajos de cuidados y conciliación. Además, asegura que "no puede hablarse de un mercado laboral plenamente saludable mientras las mujeres sigan teniendo menos oportunidades de acceder al empleo, peores condiciones laborales y menores tasas de actividad”.

La vivienda como impedimento

CCOO señala el acceso a la vivienda como otro de los grandes obstáculos para el crecimiento de Málaga que ponen de manifiesto los datos. "Cada vez resulta más difícil cubrir puestos de trabajo porque muchas personas trabajadoras no pueden permitirse vivir en la provincia. El elevado precio de la vivienda y de los alquileres impide que trabajadores y trabajadoras procedentes de otras provincias andaluzas puedan trasladarse para ocupar esos empleos", reivindican.

El sindicato reclama un cambio de modelo que combine crecimiento económico con empleo de calidad, igualdad entre mujeres y hombres, salarios dignos y una política pública de vivienda que permita que las personas trabajadoras puedan vivir allí donde generan la riqueza.