Málaga destina 84.000 euros a becas para deportistas con proyección internacional

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado una nueva convocatoria de becas para deportistas de modalidades individuales con proyección internacional o resultados destacados en competiciones de élite. El programa cuenta con un presupuesto total de 84.000 euros, distribuido en dos líneas de ayudas.

Podrán optar a estas becas los deportistas empadronados y residentes en Málaga capital que hayan representado a la federación española correspondiente en competiciones internacionales oficiales de carácter no profesional.

También se incluyen los deportistas individuales de élite que hayan logrado resultados relevantes en campeonatos internacionales de categoría absoluta organizados por federaciones reconocidas por el Consejo Superior de Deportes o el Comité Olímpico Internacional.

Hasta 2.000 euros para internacionales con España

La primera línea está dirigida a deportistas de especialidades individuales que hayan sido convocados por la selección española al menos una vez durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y la fecha de presentación de la solicitud.

Cada beneficiario podrá recibir un máximo de 2.000 euros. Esta modalidad dispone de una partida global de 24.000 euros.

Ayudas de hasta 10.000 euros por resultados internacionales

La segunda línea premiará a los deportistas que hayan terminado entre el primer y el octavo puesto en competiciones internacionales de categoría absoluta con la selección española.

Entre las pruebas incluidas figuran los campeonatos del mundo y de Europa, así como las ligas mundiales o europeas. Los resultados deberán haberse conseguido desde el 1 de septiembre hasta la fecha en la que se presente la solicitud.

En este caso, las becas podrán alcanzar los 10.000 euros por deportista, con un presupuesto total de 60.000 euros.

El plazo para solicitar las ayudas se abrirá tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.