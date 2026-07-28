Málaga ficha a los ganadores del "Nobel" de la arquitectura para diseñar la nueva sede de la Fundación Unicaja

El nuevo centro cultural de la Fundación Unicaja ya tiene quién lo diseñe. El estudio RCR Arquitectes, encabezado por Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta, se encargará del diseño del gran centro cultural y social que la Fundación Unicaja construirá en el solar del antiguo Astoria. El Patronato de la fundación ha aprobado ya la contratación de este equipo, ganador del máximo galardón de la arquitectura, equivalente al Nobel de esta disciplina, para levantar un edificio que la entidad presenta como un futuro icono urbano para Málaga, tanto por su arquitectura como por su papel en la vida cultural y social de la ciudad.

La elección de RCR llega después de que el Ayuntamiento de Málaga cediera recientemente el uso del solar a la fundación, un paso que despejó el camino para que Unicaja pudiera avanzar hacia la construcción de su sede principal. Ahora, con el estudio ya designado, la entidad da un nuevo paso hacia la construcción de un espacio pensado para acoger una intensa actividad cultural, educativa y social abierta a toda la ciudadanía.

Según la fundación, el proyecto permitirá recuperar definitivamente uno de los espacios más simbólicos de la ciudad y combinará arquitectura, cultura, educación, sostenibilidad y compromiso social. El diseño también contempla conservar y poner en valor los restos arqueológicos que aparecieron tras el derribo de los antiguos cines.

Estado actual de los terrenos de los antiguos Cines Astoria y Victoria / Álex Zea

Quién es RCR Arquitectes

El estudio, fundado por Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta, es uno de los más reconocidos del mundo. En 2017 recibió ese mismo galardón, distinción que en España solo comparten con Rafael Moneo. A lo largo de su trayectoria también han sido reconocidos por instituciones como el American Institute of Architecture, el Royal Institute of British Architects y la Generalitat de Catalunya, entre otras.

Entre sus obras más conocidas en España están el restaurante Les Cols y el Estadio de Atletismo Tossols-Basil en Olot, la Bodega Bell-Lloc en Palamós, el Teatro de la Lira en Ripoll o la Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver en Barcelona. A nivel internacional han firmado proyectos como el Museo Soulages en Rodez (Francia) o la Biblioteca Pública De Krook en Gante (Bélgica).

Un edificio pensado como punto de encuentro para toda la ciudad

Situada junto a la Alcazaba y el Teatro Romano, en plena plaza de la Merced, la futura sede de la Fundación Unicaja se plantea como uno de los proyectos urbanísticos más importantes para Málaga en los próximos años. El edificio está pensado para acoger exposiciones, conciertos, conferencias, actividades educativas, encuentros y programas sociales, y funcionará de forma complementaria a otros espacios que la fundación ya gestiona en la ciudad, como el Centro Fundación Unicaja de la plaza del Obispo, la Sala María Cristina y el Museo de Artes y Costumbres Populares.

La Fundación destaca además que el proyecto llegará acompañado de una apuesta por la eficiencia energética y la sostenibilidad, en línea con los estándares actuales de la arquitectura contemporánea.

Estado actual de los terrenos de los antiguos Cines Astoria y Victoria / Álex Zea

Punto final a años de incertidumbre

Con este anuncio, el solar del antiguo Astoria-Victoria, vacío desde el derribo de los cines en 2019 y escenario de varios proyectos que nunca llegaron a construirse, entre ellos el centro escénico municipal que en su día se encargó a Barozzi Veiga, cuenta ya con un proyecto estable y firmado por un estudio de prestigio internacional.

La concesión del suelo, aprobada por el Ayuntamiento, tiene una duración de 75 años sobre una parcela de 1.298,70 metros cuadrados con una edificabilidad máxima de 6.340 metros cuadrados. A cambio, la Fundación Unicaja abonará al Consistorio un canon anual de 411.083,58 euros durante toda la vigencia del acuerdo.