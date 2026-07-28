Málaga se libra de la 'cúpula de calor' que ha encendido las alarmas de la Aemet

Málaga vivirá esta semana unos días de respiro térmico tras un fin de semana marcado por el calor sofocante. De hecho, se va a librar de la "cúpula de calor" que se va a instalar esta semana sobre el país y que ha encendido las alarmas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por una nueva subida intensa de temperaturas.

Esta cuarta ola de calor, que parece que en esta ocasión no afectará a Málaga, se sentirá especialmente en valles fluviales del cuadrante suroccidental, valle del Ebro, depresiones del nordeste y valles pirenaicos, según la Aemet. "Se espera un nivel de peligro importante o incluso extraordinario durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas".

En el caso de Málaga, según el mapa de niveles de riesgo para la salud por zonas de meteosalud que ofrece el Ministerio de Sanidad, tanto hoy como mañana Antequera y Ronda se encuentran en un nivel bajo de riesgo, mientras que la Axarquía se mantendrá sin riesgos, al igual que la comarca de Sol y Guadalhorce, a excepción del jueves, que se elevará a riesgo bajo.

La provincia es la única de Andalucía que no activa avisos por calor en esta jornada, que estará marcada por temperaturas que podrán alcanzar los 40 grados de máxima en Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada.

Mapa de riesgo por altas temperaturas en España para el 28 de julio. / L.O

Temperaturas de 23 y 30 grados

A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 23 y 30 grados. Para el mediodía, se espera que el termómetro alcance los 28 grados, y en las horas más cálidas de la tarde, se prevé que la temperatura llegue a un máximo de 30 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo a un 54% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que proporcionará un alivio refrescante en medio del calor. No se esperan precipitaciones a lo largo del día.