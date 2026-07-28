Málaga convoca seis plazas de intendente de la Policía Local: requisitos y cuándo solicitar una

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado las bases específicas para cubrir seis plazas de funcionario de carrera en la categoría de intendente de la Policía Local. Cinco de los puestos estarán reservados al turno de promoción interna, mientras que la sexta plaza se convocará mediante turno libre.

La convocatoria se publicará próximamente en los boletines oficiales. Las personas interesadas deberán esperar a la aparición del extracto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para conocer la fecha exacta de apertura del plazo de presentación de solicitudes.

Cuándo se podrá solicitar una plaza de intendente en Málaga

Las bases completas se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP), mientras que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y el BOE recogerán los correspondientes extractos.

El plazo para presentar las solicitudes comenzará una vez que el extracto de la convocatoria aparezca publicado en el BOE. Por tanto, la aprobación municipal de las bases no supone todavía la apertura del periodo de inscripción.

La información estará disponible también en el apartado de Ofertas de Empleo Público de la página web del Ayuntamiento de Málaga y en el tablón electrónico de edictos municipal. Estos canales recogerán las bases, los plazos y los sucesivos anuncios relacionados con el procedimiento selectivo.

Los detalles sobre titulación, experiencia, pruebas selectivas, documentación y sistema de calificación se conocerán con la publicación oficial de las bases. Los aspirantes deberán consultar especialmente el anuncio del BOE, ya que será el que determine el inicio del plazo para registrar las solicitudes.

El Ayuntamiento de Málaga actualiza su RPT

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también una actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Málaga, el instrumento que recoge la organización, las características y los requisitos de los puestos municipales.

La modificación acordada elimina la libre designación como sistema de provisión de los puestos singularizados correspondientes a órganos directivos, órganos colegiados y personal eventual.

El Consistorio sostiene que estos cargos ya disponen de procedimientos específicos de nombramiento recogidos en diferentes leyes y reglamentos. Por este motivo, considera que no resulta necesario mantener la libre designación como fórmula de provisión dentro de la RPT.

En el caso de las coordinaciones y direcciones generales, el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento establece que su nombramiento corresponde a la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Alcaldía.

La selección debe realizarse atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia. Con carácter general, las personas designadas deben ser funcionarios de carrera pertenecientes al subgrupo A1, salvo las excepciones previstas en la normativa aplicable.

Nombramientos en el Jurado Tributario y Recursos Contractuales

Los puestos relacionados con órganos colegiados cuentan igualmente con sus propias reglas de designación. Es el caso del Jurado Tributario del Ayuntamiento de Málaga, cuyos integrantes son nombrados por el Pleno municipal a propuesta del alcalde.

Por su parte, la Presidencia y las vocalías del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales se designan mediante decreto de Alcaldía. Los nombramientos deben recaer en funcionarios de carrera licenciados o graduados en Derecho que acrediten la experiencia profesional mínima exigida.

El personal eventual seguirá siendo nombrado por la Alcaldía

La actualización de la RPT tampoco modificará el sistema previsto para el personal eventual, que continuará siendo nombrado libremente por la Alcaldía conforme a la legislación estatal sobre régimen local y a la Ley de la Función Pública de Andalucía.

El Ayuntamiento ha precisado que los cambios aprobados no alterarán las funciones, las características ni los requisitos del resto de los puestos afectados, que se mantendrán en los términos recogidos en la Relación de Puestos de Trabajo actualmente vigente.