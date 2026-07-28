Málaga cambia 6 millones de su presupuesto para mejoras en asfaltado, compra de equipos y mejorar las condiciones laborales en Más Cerca

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado una segunda modificación del presupuesto municipal de 2026 por un importe de 5.978.360,66 euros. Los fondos se destinarán principalmente a reforzar el plan de asfaltado, adaptar las condiciones laborales de la plantilla de Más Cerca y asumir el incremento del gasto municipal en agua y climatización.

La operación presupuestaria también financiará equipamiento para bomberos, mejoras en campos de fútbol, actuaciones en mercados municipales, proyectos culturales, estudios de tráfico, servicios de limpieza y nuevas herramientas de avisos por SMS y WhatsApp. Los recursos procederán principalmente de remanentes generados al reprogramarse el inicio de varias licitaciones de inversiones y subvenciones.

Málaga refuerza el plan de asfaltado con 1,65 millones

Urbanismo recibirá una aportación adicional de 1.680.000 euros, la mayor partida incluida en la modificación presupuestaria. De esa cantidad, 1,65 millones se destinarán a continuar el plan de asfaltado en los distritos, las vías con mayor intensidad de circulación y los parques industriales y empresariales de Málaga.

Las actuaciones forman parte de la primera fase de un contrato que se desarrollará durante los próximos dos años y que contempla una inversión total de 14 millones de euros. Los otros 30.000 euros financiarán una colaboración con la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga y Provincia (APOMA) para mejorar la visibilidad, modernización y sostenibilidad de los espacios empresariales.

Más Cerca recibe 1,63 millones para su plantilla

La segunda mayor partida corresponde a la empresa municipal Más Cerca, que recibirá 1.629.841,92 euros. Esta aportación permitirá adaptar las condiciones laborales de la plantilla al convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Málaga.

La medida se adopta tras una sentencia dictada en marzo de 2024 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y una providencia del Tribunal Supremo de octubre de 2025.

Más gasto en agua tras el fin de las restricciones

Servicios Operativos incorporará 491.921,22 euros. La mayor parte, concretamente 305.377,16 euros, se utilizará para cubrir el incremento del gasto en suministro de agua después del levantamiento de las restricciones aplicadas durante la sequía.

El aumento del consumo municipal está relacionado con la recuperación del uso de las duchas de las playas de Málaga y del riego de las zonas verdes. Los otros 186.544,06 euros permitirán adquirir equipos de climatización para centros ciudadanos, dependencias de servicios sociales, bibliotecas y otros edificios municipales.

Usuarios de las duchas, ayer en La Malagueta. / ÁLEX ZEA / LMA

Equipos para bomberos y avisos por WhatsApp

El área de Seguridad dispondrá de 452.000 euros adicionales. La Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento recibirá 179.000 euros para impartir cursos destinados a policías locales de Andalucía y completar la formación de nuevos bomberos.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento contará con 150.000 euros para adquirir materiales y herramientas, entre ellos equipos de extracción de víctimas y generadores eléctricos. Otros 40.000 euros se destinarán a equipos de respiración para incendios forestales y cascos de rescate, mientras que 30.000 euros servirán para renovar neumáticos del parque móvil.

Málaga prepara alertas por SMS y WhatsApp

El Centro Municipal de Emergencias recibirá 18.000 euros para migrar sus equipos y 35.000 euros para adquirir un programa de mensajería y avisos.

La herramienta permitirá enviar comunicaciones por SMS y WhatsApp al personal municipal vinculado al Plan Territorial de Emergencias. El Ayuntamiento también estudia utilizarla para trasladar recomendaciones y medidas preventivas a la ciudadanía, siempre que los usuarios autoricen previamente su incorporación a una base de datos.

Mejoras en campos de fútbol y eventos deportivos

El área de Deporte incorporará 312.916,36 euros. La principal partida, de 160.000 euros, se destina a la Real Federación Española de Atletismo por la organización del Campeonato de España Absoluto, celebrado del 24 al 26 de julio en el Estadio Ciudad de Málaga.

Otros 15.000 euros financiarán el Campeonato del Mundo Universitario de Pádel, disputado entre el 6 y el 11 de julio en las instalaciones deportivas del Campus de Teatinos. Los 137.916,36 euros restantes se emplearán en mejorar cerramientos, pavimentos y otros elementos de los campos de fútbol 26 de Febrero, en Palma-Palmilla, y Pedro Berruezo, en Carretera de Cádiz.

Estudios de tráfico en los polígonos industriales

Movilidad incorporará 123.820,47 euros procedentes del presupuesto de la EMT de 2025 para financiar dos estudios sobre el tráfico y los desplazamientos en las zonas industriales de Málaga.

Los trabajos analizarán la circulación, la ordenación viaria y la señalización en El Viso, Guadalhorce, Trévenez y San Julián. Uno de los estudios ya se encuentra en ejecución y el segundo está en proceso de adjudicación.

Limpieza en centros sociales y la piscina de Campanillas

Los distritos recibirán un total de 65.224,29 euros. Churriana dispondrá de 7.683,50 euros para pagar facturas de 2025 que fueron presentadas al final del ejercicio y no pudieron tramitarse dentro del plazo establecido.

Cruz del Humilladero contará con 25.511,61 euros para limpiar los centros sociales de mayores Virgen del Rocío y Antonio Martelo, además del Centro Social La Asunción. Campanillas recibirá 32.029,18 euros para la limpieza y el mantenimiento de la piscina municipal de Colmenarejo, así como para financiar el servicio de socorrismo.

El Ayuntamiento instala un monumento en los jardines del Hospital Noble en reconocimiento al pintor Félix Revello de Toro / Eduardo Nieto

Actividades por el centenario de Revello de Toro

Cultura sumará 158.531,49 euros, de los que 33.650,69 se asignarán a la Fundación Revello de Toro para organizar actividades con motivo del centenario del nacimiento del pintor malagueño.

La programación incluirá dos pódcast sobre el artista y su relación con la Semana Santa, un ciclo de teatro de marionetas en las bibliotecas municipales, una tertulia en Canal Málaga y una mesa redonda sobre su vinculación con las cofradías.

Nuevo local de ensayo y compra de obras de arte

La modificación reserva también 48.400 euros para reformar un nuevo local de ensayo para agrupaciones musicales en la plaza Pío XII, situada en Cruz del Humilladero.

Además, el Ayuntamiento adquirirá la fotografía Mano y frambuesas, Milano 404, de Eduardo D’Acosta, por 580 euros, y la instalación Paraísos Naturales, de Federico Guzmán, por 22.900 euros. Otros 3.000 euros financiarán el Certamen Nacional de Pintura Real Club Mediterráneo y 50.000 euros se destinarán a la Fundación Hispania Música para ciclos y conciertos de música clásica y de cámara.

Mercados municipales y viviendas insalubres

El área de Comercio recibirá 123.070 euros. De esa cantidad, 78.070 euros se utilizarán en obras de mantenimiento y suministros de los mercados municipales.

Los otros 45.000 euros reforzarán el servicio de limpieza y desinfección de viviendas afectadas por situaciones graves de insalubridad.

Bienestar emocional y actividades juveniles

Juventud dispondrá de 38.000 euros. Un total de 18.000 euros se dedicará a un plan de dinamización juvenil en el distrito Este y 10.000 euros financiarán la Feria de la Juventud Cofrade de 2026.

Los otros 10.000 euros se destinarán al servicio municipal de Bienestar Emocional para adolescentes y jóvenes.

Plataformas para lectura y Formación Profesional

Educación sumará 33.000 euros. El proyecto Málaga Lee recibirá 20.000 euros para implantar una plataforma digital destinada a reforzar la competencia lectora desde edades tempranas.

Los 13.000 euros restantes permitirán desarrollar una plataforma de gestión de empresas y prácticas de Formación Profesional, concebida para facilitar la coordinación entre los centros educativos y el tejido empresarial de la ciudad.

Aportación para la nueva sede de la FAMP

Alcaldía contará con 42.801,25 euros para realizar una aportación extraordinaria a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

La ayuda municipal se destinará a financiar parte de la nueva sede de esta organización.

Dos autobuses de la EMT viajarán a Ucrania

Participación Ciudadana dispondrá de 18.000 euros para trasladar a Ucrania dos autobuses cedidos por la EMT de Málaga.

La iniciativa forma parte de la colaboración con las autoridades ucranianas para enviar materiales y equipamientos que ayuden a recuperar servicios básicos y mejorar las condiciones de vida de la población afectada por la guerra.

Turismo gastronómico y promoción de la Marca Málaga

El área de Turismo recibirá 130.000 euros para organizar actividades vinculadas a la Capital Europea de la Cultura Gastronómica.

Promálaga contará con 295.200 euros para promocionar la Marca Málaga mediante colaboraciones y patrocinios de acontecimientos culturales, turísticos, deportivos y sociales.

Tecnología municipal y revisión salarial de Limposam

Innovación incorporará 194.000 euros. De ellos, 100.000 euros se utilizarán para alquilar productos tecnológicos destinados a las infraestructuras IBM System Z, 50.000 euros permitirán actualizar licencias de Windows y otros 44.000 euros financiarán el servicio de sellado de tiempo para procesos de firma electrónica.

Por último, Limposam recibirá 183.533,66 euros para afrontar la revisión salarial de su plantilla, mientras que Comunicación dispondrá de 6.500 euros para adquirir nuevos equipos audiovisuales.