Málaga recupera las bicicletas públicas: "MálagaBici" tendrá 1.000 bicicletas eléctricas disponibles las 24 horas

Málaga tendrá de nuevo un servicio público de bicicletas, y esta vez serán eléctricas. La Junta de Gobierno Local ha dado este martes luz verde al proceso que permitirá poner en marcha el nuevo MálagaBici, que devuelve la gestión pública a un servicio que desde 2021 estaba en manos de una empresa privada.

El sistema arrancará con 1.000 bicicletas eléctricas repartidas en 100 estaciones inteligentes por la ciudad, cada una con capacidad para unos 20 anclajes. Las bicicletas llevarán un motor de 250 vatios limitado a 25 kilómetros por hora, y estarán equipadas con geolocalización, código QR de trazabilidad y bloqueo remoto, lo que permitirá controlar en todo momento dónde está cada una y evitar robos o mal uso.

El servicio estará disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y para poder usarlo habrá que tener al menos 16 años. El acceso se hará de forma digital: a través de una aplicación móvil, la tarjeta ciudadana o plataformas de movilidad compartida.

Además de las bicicletas y estaciones, el servicio contará con una plataforma tecnológica para gestionarlo todo, un centro de atención para quienes lo usen, y un sistema de control que permitirá hacer seguimiento del estado de cada bicicleta y estación. Para hacer posible todo esto, el Ayuntamiento sacará a licitación un contrato de 33,2 millones de euros, que se pagará a lo largo de los diez años que dura el servicio.

Un proyecto por fases

La puesta en marcha no será inmediata. El proyecto se divide en tres fases. En la primera se harán las tareas previas: elegir bien dónde van las estaciones, probar la tecnología, obtener los permisos necesarios y dejarlo todo preparado. En la segunda llegará la implantación real, con las 1.000 bicicletas y 100 estaciones ya funcionando al completo. Y en la tercera se contempla, aunque sin ser obligatorio, ampliar el sistema hasta las 2.000 bicicletas y 200 estaciones, algo que podría llegar a partir de 2029 si se considera necesario.

De forma paralela, el Ayuntamiento ya está haciendo las obras necesarias para llevar suministro eléctrico a las futuras estaciones de carga.

Ciclistas en la Alameda Principal en Málaga / Gregorio Marrero

De público a privado y otra vez a público

MálagaBici nació en 2012 como un servicio público gestionado por el Ayuntamiento, y llegó a tener hasta 50.000 usuarios activos. Sin embargo, la pandemia hizo caer su uso, y el Consistorio decidió entonces no renovar la concesión pública. El servicio pasó a manos privadas, sin estaciones fijas, con un modelo que resultó mucho más caro para los usuarios: llegó a costar más de 17 euros la hora, frente a las tarifas reducidas y la media hora gratuita que ofrecía antes el sistema público. Aquel cambio generó numerosas críticas, ya que se consideraba un modelo pensado para el turismo y poco accesible para el uso diario de los residentes.

Ahora, la gestión volverá a depender directamente del Ayuntamiento a través de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), que será quien vigile que todo funcione correctamente: el estado de las bicicletas, los tiempos de reparación, la atención a los usuarios y el cumplimiento de las condiciones del servicio. Si la empresa que se encargue de gestionarlo no cumple, la EMT podrá aplicarle sanciones.

La ciudadanía puede opinar antes de que se apruebe

El anuncio de este nuevo servicio no es una sorpresa: el alcalde ya lo había avanzado en el Debate del Estado de la Ciudad de enero de 2025. Desde entonces, el Ayuntamiento ha ido dando pasos previos, como aprobar la memoria que declara el servicio como público y adjudicar el proyecto de obra civil.

Ahora toca definir el reglamento que regulará cómo funcionará el servicio, sus tarifas y las posibles sanciones a los usuarios. Y aquí es donde entra la participación ciudadana: cualquier persona, entidad u organización puede presentar sus propuestas sobre ese reglamento a través del Portal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, hasta el próximo 17 de agosto.

Una vez cerrado ese plazo, el proyecto todavía tendrá que pasar por más trámites antes de ser definitivo: la propia Junta de Gobierno deberá aprobar el expediente, después llegará al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación inicial, se abrirá un nuevo periodo de exposición pública para posibles alegaciones, y solo tras resolver esas alegaciones se dará la aprobación definitiva y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia para que entre en vigor.