McArthurGlen ofrece transporte a sus empleados ante la huelga por el ‘Late Night Shopping’ en Málaga

McArthurGlen Designer Outlet Málaga ha anunciado que facilitará soluciones de transporte a sus trabajadores durante las dos jornadas de ‘Late Night Shopping’, una campaña que prolongará la apertura de las tiendas hasta las 00.00 horas y que ha motivado la convocatoria de una huelga por parte de CCOO y UGT.

El centro comercial asegura que respeta «plenamente los derechos laborales y de manifestación» y que mantiene una coordinación constante con las firmas instaladas en el recinto para organizar ambas jornadas.

Como parte de ese dispositivo, McArthurGlen ofrecerá soluciones logísticas de transporte al término de la jornada con el objetivo, según señala, de garantizar la comodidad y el bienestar de los empleados.

«Nuestro objetivo prioritario sigue siendo garantizar un entorno seguro y una experiencia de visita excelente tanto para clientes como para empleados», sostiene el outlet.

Dos jornadas de huelga

La respuesta llega en plena escalada del conflicto laboral por el ‘Late Night Shopping’, que prevé ampliar hasta medianoche el horario de las tiendas de Plaza Mayor y McArthurGlen Designer Outlet Málaga.

CCOO y UGT han convocado paros desde las 22.00 horas del 30 de julio hasta las 00.30 del día 31. La protesta se repetirá entre las 22.00 horas del 27 de agosto y las 00.30 del día 28.

Los sindicatos han organizado también una concentración el 30 de julio, a partir de las 21.00 horas, en la esquina de las calles Alfonso Ponce de León y Teresa Berganza, junto a los dos centros comerciales.

Críticas por la falta de negociación

Las organizaciones sindicales denuncian que la ampliación del horario se ha impuesto «de forma unilateral», sin una negociación previa con los representantes legales de los trabajadores.

También critican que la medida no vaya acompañada de nuevas contrataciones ni de mejoras salariales. A ello suman el impacto sobre la conciliación familiar en un sector con una plantilla muy feminizada.

Otro de los principales motivos de preocupación es el regreso a casa de madrugada, especialmente para los empleados que dependen del transporte público.

Respaldo del Ayuntamiento de Málaga

La protesta ha recibido además el apoyo de la Comisión de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Málaga. El órgano municipal aprobó este miércoles, por diez votos a favor y uno en contra, una moción presentada por Con Málaga.

La iniciativa pide al Consistorio que se posicione junto a los trabajadores de Plaza Mayor y McArthurGlen afectados por la ampliación del horario comercial.