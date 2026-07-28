Nico Sguiglia se postula a la Alcaldía de Málaga y aspira a liderar una candidatura unitaria de la izquierda

El edil de Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida) en el Ayuntamiento, Nico Sguiglia, ha anunciado este martes su decisión de presentarse como candidato a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de mayo de 2027. Para ello, concurrirá a las primarias internas de Podemos que se celebrarán el próximo mes de septiembre.

Sguiglia ha explicado que la decisión llega tras un proceso de reflexión compartido con su entorno más cercano y después de escuchar tanto a la militancia de su organización como a vecinos y colectivos sociales de la ciudad que, según ha dicho, le han trasladado la necesidad de dar este paso. "Málaga necesita un gobierno municipal centrado en el bienestar de la mayoría social y no en los negocios de unos pocos", ha señalado.

El concejal de Con Málaga, Nico Sguiglia / L.O.

La vivienda, primer eje de su proyecto

El dirigente de Podemos ha situado el derecho a la vivienda como la prioridad central de su candidatura. Ha reclamado políticas que frenen la especulación y ha defendido la regulación de los precios del alquiler, la ampliación de la vivienda pública y asequible, y el fin de lo que ha calificado como "la selva de pisos turísticos". Según ha advertido, miles de jóvenes y familias trabajadoras están abandonando la ciudad al no poder permitirse vivir en ella.

Como segundo gran eje, Sguiglia ha apostado por la recuperación de los barrios frente a lo que considera un modelo municipal volcado en la promoción turística. Ha criticado que el actual gobierno local haya priorizado "vender la ciudad hacia fuera" en detrimento de la vida cotidiana de los vecinos, y ha reivindicado un ayuntamiento centrado en mejorar los servicios públicos, la limpieza y el cuidado de los barrios antes que en seguir batiendo récords de turistas.

Una candidatura abierta más allá de los partidos

Sguiglia ha confirmado que Podemos trabajará para articular la confluencia más amplia posible antes de 2027, sumando no solo a organizaciones políticas de la izquierda transformadora, sino también a colectivos sociales, asociaciones vecinales y personas independientes. "Queremos construir una candidatura de ciudad, no solo una candidatura de partidos", ha defendido.

En este sentido, ha señalado que Podemos ya trabaja en el proceso junto a Izquierda Unida, socio con el que comparte el grupo municipal Con Málaga, y ha tendido la mano a Adelante Andalucía para sumarse al proyecto. Ha reclamado además que la futura candidatura se conforme mediante primarias conjuntas y abiertas, en las que puedan participar tanto perfiles propuestos por las organizaciones como representantes vecinales y ciudadanos a título individual.

Nico Sguiglia y Toni Morillas, concejales de izquierdas en el Ayuntamiento de Málaga / L.O.

El resto de fuerzas, pendientes de mover ficha

El anuncio de Sguiglia se produce después de que el actual alcalde, Francisco de la Torre (PP), confirmara a mediados de julio que volverá a encabezar la candidatura popular en 2027, buscando renovar un mandato que se prolonga ya desde el año 2000. De la Torre, que afrontará los comicios con 84 años, afirmó que se siente "útil" para Málaga.

Por el momento, el resto de formaciones con representación en el Ayuntamiento, PSOE y Vox, no han confirmado todavía sus respectivas candidaturas a la Alcaldía, por lo que el mapa electoral de cara a mayo de 2027 sigue abierto en la mayor parte del arco político municipal.