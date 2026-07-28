Una de las piscinas más bonitas y baratas de Málaga está en este pequeño pueblo de la Axarquía: entradas desde un euro y las mejores vistas a la montaña

Uno de los mejores balcones de toda la Axarquía malagueña se encuentra en una piscina municipal situada en una ladera de la montaña y con unas vistas privilegiadas de toda la comarca. Se trata de la piscina municipal de Totalán, un enclave que ofrece sombraje, agua cristalina y zonas verdes desde solo un euro.

La privilegiada ubicación en la que se sitúa esta piscina, sobre el propio municipio, permite a sus visitantes disfrutar de un refrescante baño mientras contemplan desde la cima el resto de la localidad y su entorno natural, repleto de montañas, arboleda y belleza salvaje.

Temporada de verano en la piscina municipal de Totalán

Una piscina que abrió sus puertas el pasado 22 de junio y que se mantendrá disponible hasta el 13 de septiembre, lo que permitirá a vecinos y visitantes alejarse de las altas temperaturas en este oasis veraniego en el que también se ofrecen clases de natación y actividades deportivas como aquagym.

Piscina municipal de Totalán, una de las más bonitas y baratas de toda Málaga, con entradas desde 1 euro / Ayuntamiento de Totalán

Esta infraestructura está conformada por un completo recinto compuesto por una piscina general, otra infantil para los más pequeños, vestuarios, sala de socorristas y recepción.

Restaurante, césped y sombrillas gratuitas en la piscina de Totalán

A esto se suma un restaurante anexo en el que probar los mejores sabores del entorno, así como zonas de descanso con césped, hamacas y sombrillas gratuitas.

La piscina municipal se puede visitar de lunes a domingo en horario de 12.00 a 21.00 horas en su ubicación de la calle Camino Fuente la Teja de Totalán.

Entradas para visitantes no empadronados en este pueblo de Málaga

El precio para entrar en esta piscina sin estar empadronado en la localidad es de 6 euros para el público general, mientras que las personas con discapacidad podrán acceder a una tarifa reducida de 2 euros y los menores de 18 años que midan más de 1,30 metros deberán abonar 3 euros.

Para favorecer que los vecinos de Totalán puedan disfrutar de su piscina municipal sin que su bolsillo se resienta en exceso, el Consistorio ha dispuesto unos precios especiales para empadronados, que podrán acudir a esta piscina por un euro.

Bonos de temporada y descuentos en Totalán

Por su parte, todos los menores con 1,30 metros de altura o menos pueden entrar completamente gratis a esta infraestructura.

Además, los empadronados pueden disfrutar de distintos abonos de temporada, con un precio de 15 euros el bono mensual y 25 euros para toda la temporada.

Sin embargo, los mayores de 65 años, las personas con el carnet joven y los menores de 14 años pueden acceder a este bono mensual por 5 euros, mientras que los vecinos con discapacidad tienen el bono gratuito.

Bono familiar y compra de entradas para la piscina de Totalán

El bono mensual familiar, a su vez, tiene un precio de entre 5 y 15 euros, según el número de miembros de la familia.

Los pases diarios para la piscina se pueden adquirir en la taquilla del recinto, mientras que los bonos con descuento se consiguen en el Ayuntamiento de la localidad.