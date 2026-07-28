Plaza Mayor defiende la apertura hasta medianoche como "una excepción puntual" de dos días y afirma respetar el derecho a huelga de los trabajadores

Plaza Mayor ha respondido este martes, en declaraciones a este periódico, a la convocatoria de huelga de CCOO y UGT para las noches del 30 de julio y el 27 de agosto, asegurando que mantiene "total disponibilidad" para dialogar con los representantes sindicales y que su intención es "llegar a un entendimiento" con ellos. McArthurGlen Designer Outlet, el otro centro comercial afectado por los paros, no ha querido hacer declaraciones.

En su respuesta, Plaza Mayor sostiene que velar por los intereses de los trabajadores del centro "es una prioridad" y afirma respetar "plenamente" su derecho a manifestarse, para lo cual dice estar coordinándose con las marcas que operan en sus instalaciones de cara a las jornadas de protesta.

El centro comercial insiste en que la ampliación de horario hasta la medianoche no es una medida permanente, sino "una excepción puntual" limitada a dos días, coincidiendo con el espectáculo de música y danza "Naturaleza Viva" que se celebra en Málaga. Según la empresa, el objetivo es "ofrecer una mayor experiencia de visita" a los clientes durante esas fechas y generar "nuevas oportunidades de negocio para la región", garantizando en todo momento un entorno "seguro y positivo" tanto para empleados como para visitantes.

Una huelga que se mantiene pese al respaldo municipal

La respuesta de Plaza Mayor llega en plena escalada del conflicto laboral en torno a la campaña «Late Night Shopping», que contempla prolongar la apertura de las tiendas hasta las 00.00 horas en ambos centros comerciales. CCOO y UGT convocaron formalmente la huelga con paros previstos entre las 22.00 horas del 30 de julio y las 00.30 del 31, y de nuevo entre las 22.00 horas del 27 de agosto y las 00.30 del 28. Los sindicatos han convocado además una concentración el día 30 a partir de las 21.00 horas, en la esquina de la calle Alfonso Ponce de León con Teresa Berganza, junto a los dos centros.

Los sindicatos denuncian que la ampliación horaria se impuso "de forma unilateral", sin negociación previa con la representación legal de los trabajadores, y advierten de que no viene acompañada de nuevas contrataciones ni mejoras salariales. También alertan del impacto en la conciliación familiar, en un sector con una plantilla muy feminizada, y de las dificultades para regresar a casa de madrugada, especialmente para quienes dependen del transporte público.

El malestar sindical se produce, según CCOO y UGT, en un contexto ya tensionado por la declaración de Málaga como Zona de Gran Afluencia Turística, que permite una mayor apertura comercial en determinados periodos y que, sostienen, ha incrementado la carga de trabajo sin traducirse en más contrataciones.

El Ayuntamiento se posiciona a favor de los trabajadores

El respaldo institucional a la protesta sindical llegó este miércoles desde la Comisión de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Málaga, que aprobó por 10 votos a favor y 1 en contra una moción de Con Málaga que pide al consistorio posicionarse junto a los trabajadores de Plaza Mayor y McArthurGlen.

Durante el debate, representantes de CCOO y UGT trasladaron a la comisión las mismas quejas planteadas en la convocatoria de huelga, mientras que los grupos municipales mostraron posturas distintas: Con Málaga y PSOE apoyaron la moción sin reservas, el PP terminó votando a favor pese a defender que no corresponde al Ayuntamiento intervenir en los horarios comerciales si la empresa cumple la ley, y Vox fue el único grupo que votó en contra, al considerar que la moción interfiere en la negociación colectiva.

Pese al respaldo municipal, la convocatoria de huelga sigue en pie. Los sindicatos han solicitado además una mediación presencial ante el Sercla, con el objetivo de cerrar un acuerdo con las patronales antes de las fechas previstas para los paros.