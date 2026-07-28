Así será la nueva portada de la Feria del Centro de Málaga: un arco de 16 metros con la Catedral y La Farola como protagonistas

Calle Larios lucirá este año una portada completamente nueva para dar la bienvenida a la Feria del Centro. Se trata de un arco de 16 metros de altura que rendirá homenaje a la ciudad a través de sus elementos más reconocibles: la Catedral y La Farola aparecerán representadas en la estructura, junto a referencias directas a las tradiciones malagueñas como los verdiales y las biznagas.

La concejala de Fiestas, Teresa Porras, ha presentado el diseño este martes a través de un vídeo difundido en redes sociales. La concejala ha definido la nueva portada como «el punto de encuentro perfecto para vivir la Feria del Centro», subrayando que la estructura busca convertirse en una imagen de referencia para malagueños y visitantes durante los días grandes de la fiesta.

Con este nuevo arco, el Ayuntamiento pone fin a tres años de la anterior portada, que recreaba la entrada a una caseta tradicional con la imagen de una pareja vestida de flamenco rodeada de elementos como biznagas y palillos de verdiales. La nueva propuesta apuesta por los monumentos y símbolos de la ciudad como eje central de la bienvenida a la feria.

La abanderada de 2026 será María Barranco

La Asociación Centro Histórico de Málaga ha elegido a la actriz malagueña María Barranco como Abanderada de la Feria de Málaga 2026. La decisión, aprobada por mayoría absoluta en la junta directiva de la entidad que preside Rodrigo Bocanegra Valdés, distingue cada año a una figura estrechamente vinculada a la ciudad y sus tradiciones.

Barranco será la encargada de portar la Bandera de Málaga durante la XLIII Romería de la Feria, que se celebrará el sábado 15 de agosto con salida a las 11.00 horas desde la puerta del Ayuntamiento hasta el Santuario de la Victoria. Nacida en Málaga, la actriz acumula más de cuatro décadas de carrera en cine, teatro y televisión y cuenta con dos Premios Goya a la Mejor Actriz de Reparto. Saltó a la popularidad con Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Pedro Almodóvar, y ha mantenido siempre un vínculo constante con su ciudad natal.

María Barranco, en los Goya / ALEX ZEA

Juanfran Funes, pregonero de la Feria 2026

El otro nombre propio de estas fiestas es el de Juanfran Funes, entrenador del Málaga CF, designado pregonero de la Feria de Málaga 2026. El alcalde, Francisco de la Torre, se lo propuso personalmente en un vídeo grabado en La Rosaleda, después de que su nombre fuera uno de los más repetidos por los ciudadanos en una consulta abierta lanzada en redes junto a la concejala Teresa Porras.

Calero junto a Funes en su primer entrenamiento con el Málaga CF / L.O.

Funes aceptó el encargo sin dudarlo: «Sí, por supuesto. Además de un honor, es un auténtico placer», respondió el técnico, que citó a los malagueños en el Cortijo de Torres. El pregón, que dará paso al encendido del Real, está previsto para el sábado 15 de agosto. El entrenador lojeño toma así el relevo del escritor Javier Castillo, pregonero en 2025.