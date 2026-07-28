Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estepona, Benahavís y Árchez, declarados zona afectada por emergenciaObras en el interior de la Catedral de MálagaRécord de ocupados en MálagaUn premio Pritzker diseñará el centro de Fundación UnicajaPlaza Mayor defiende la apertura hasta medianocheWilly Hernangómez, nuevo jugador del UnicajaEstudio pionero en el Hospital RegionalNueva temporada en el Teatro Soho Caixabank
instagramlinkedin

Feria de Málaga

Así será la nueva portada de la Feria del Centro de Málaga: un arco de 16 metros con la Catedral y La Farola como protagonistas

El Ayuntamiento estrena una estructura que sustituye a la utilizada en los últimos tres años y que rinde homenaje a los iconos y las tradiciones de la ciudad

Recreación de la nueva portada de la Feria de Málaga 2026

Recreación de la nueva portada de la Feria de Málaga 2026 / L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Esperanza Mendoza

Esperanza Mendoza

Málaga

Calle Larios lucirá este año una portada completamente nueva para dar la bienvenida a la Feria del Centro. Se trata de un arco de 16 metros de altura que rendirá homenaje a la ciudad a través de sus elementos más reconocibles: la Catedral y La Farola aparecerán representadas en la estructura, junto a referencias directas a las tradiciones malagueñas como los verdiales y las biznagas.

La concejala de Fiestas, Teresa Porras, ha presentado el diseño este martes a través de un vídeo difundido en redes sociales. La concejala ha definido la nueva portada como «el punto de encuentro perfecto para vivir la Feria del Centro», subrayando que la estructura busca convertirse en una imagen de referencia para malagueños y visitantes durante los días grandes de la fiesta.

Con este nuevo arco, el Ayuntamiento pone fin a tres años de la anterior portada, que recreaba la entrada a una caseta tradicional con la imagen de una pareja vestida de flamenco rodeada de elementos como biznagas y palillos de verdiales. La nueva propuesta apuesta por los monumentos y símbolos de la ciudad como eje central de la bienvenida a la feria.

La abanderada de 2026 será María Barranco

La Asociación Centro Histórico de Málaga ha elegido a la actriz malagueña María Barranco como Abanderada de la Feria de Málaga 2026. La decisión, aprobada por mayoría absoluta en la junta directiva de la entidad que preside Rodrigo Bocanegra Valdés, distingue cada año a una figura estrechamente vinculada a la ciudad y sus tradiciones.

Barranco será la encargada de portar la Bandera de Málaga durante la XLIII Romería de la Feria, que se celebrará el sábado 15 de agosto con salida a las 11.00 horas desde la puerta del Ayuntamiento hasta el Santuario de la Victoria. Nacida en Málaga, la actriz acumula más de cuatro décadas de carrera en cine, teatro y televisión y cuenta con dos Premios Goya a la Mejor Actriz de Reparto. Saltó a la popularidad con Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Pedro Almodóvar, y ha mantenido siempre un vínculo constante con su ciudad natal.

María Barranco, en los Goya

María Barranco, en los Goya / ALEX ZEA

Juanfran Funes, pregonero de la Feria 2026

El otro nombre propio de estas fiestas es el de Juanfran Funes, entrenador del Málaga CF, designado pregonero de la Feria de Málaga 2026. El alcalde, Francisco de la Torre, se lo propuso personalmente en un vídeo grabado en La Rosaleda, después de que su nombre fuera uno de los más repetidos por los ciudadanos en una consulta abierta lanzada en redes junto a la concejala Teresa Porras.

Noticias relacionadas y más

Calero junto a Funes en su primer entrenamiento con el Málaga CF

Calero junto a Funes en su primer entrenamiento con el Málaga CF / L.O.

Funes aceptó el encargo sin dudarlo: «Sí, por supuesto. Además de un honor, es un auténtico placer», respondió el técnico, que citó a los malagueños en el Cortijo de Torres. El pregón, que dará paso al encendido del Real, está previsto para el sábado 15 de agosto. El entrenador lojeño toma así el relevo del escritor Javier Castillo, pregonero en 2025.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar de Málaga donde comer una mariscada por 10 euros a media hora de la capital
  2. Huelga en Plaza Mayor y McArthurGlen Málaga contra las compras hasta medianoche: estos son los días de paro
  3. El PP teme a Vox en la Costa, María Jesús Montero ordena montar bronca y se activa el Linkedin para candidatos
  4. La piscina de Málaga con agua medicinal salada y entradas a 1,50 euros: tiene las mismas propiedades que el Balneario de La Toja
  5. Mariló y Javier, una pareja de pensionistas con un alto grado de dependencia, son desahuciados de su piso en alquiler de calle La Unión
  6. Málaga pone fin a 20 años de espera: el último tramo del Paseo Marítimo de Poniente avanza hasta Sacaba
  7. Los vecinos de Pedregalejo temen que el nuevo paseo marítimo se inunde más: 'Vamos a tener más agua dentro que fuera
  8. Cerradas al baño las playas de Pedregalejo y El Palo: los resultados de nuevos análisis del agua podrían demorarse al lunes 27

Así será la nueva portada de la Feria del Centro de Málaga: un arco de 16 metros con la Catedral y La Farola como protagonistas

Así será la nueva portada de la Feria del Centro de Málaga: un arco de 16 metros con la Catedral y La Farola como protagonistas

Málaga destina 84.000 euros a becas para deportistas con proyección internacional

Málaga destina 84.000 euros a becas para deportistas con proyección internacional

Málaga convoca seis plazas de intendente de la Policía Local: requisitos y cuándo solicitar una

Málaga convoca seis plazas de intendente de la Policía Local: requisitos y cuándo solicitar una

La Catedral de Málaga arranca las obras para devolver el altar a su estado original: "No habrá elementos que distorsionen"

La Catedral de Málaga arranca las obras para devolver el altar a su estado original: "No habrá elementos que distorsionen"

Estepona, Benahavís y Árchez, declarados zona afectada por emergencias tras los incendios

Estepona, Benahavís y Árchez, declarados zona afectada por emergencias tras los incendios

Así será el nuevo Hospital HM Vélez-Málaga, que abrirá en 2028: 50 consultas, seis quirófanos y 250 puestos de trabajo

Así será el nuevo Hospital HM Vélez-Málaga, que abrirá en 2028: 50 consultas, seis quirófanos y 250 puestos de trabajo

Málaga recupera las bicicletas públicas: "MálagaBici" tendrá 1.000 bicicletas eléctricas disponibles las 24 horas

Málaga recupera las bicicletas públicas: "MálagaBici" tendrá 1.000 bicicletas eléctricas disponibles las 24 horas

Fundación Unicaja ficha a los ganadores del "Nobel" de la arquitectura para diseñar el edificio del antiguo Astoria

Fundación Unicaja ficha a los ganadores del "Nobel" de la arquitectura para diseñar el edificio del antiguo Astoria
Tracking Pixel Contents