Andalucía deja en manos de la Policía el incidente de seguridad en el sistema Séneca

El consejero andaluz de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha afirmado este miércoles que la investigación del reciente incidente de seguridad en el sistema Séneca, que podría haber facilitado un acceso no autorizado a datos personales de usuarios, se encuentra en manos de la Policía.

En declaraciones a los periodistas durante una visita al Centro de Ciberseguridad de la Junta de Andalucía, con sede en Málaga, Nieto ha expuesto que el acceso no autorizado se produjo como consecuencia de un descuido de un usuario mediante la entrada de su ordenador personal.

"Nosotros tenemos que trabajar sobre una identificación más genérica, la Policía ahora es la que tiene que perseguir el delito", por lo que "corresponde a ellos esa tarea", ha manifestado Nieto.

Cuando el Centro de Ciberseguridad de la Junta de Andalucía (CIAN) detecta un ciberataque, lo primero que se hace es proteger el sistema y después se informa a la autoridad competente para que realice la investigación adecuada con el objetivo de esclarecer los hechos, ha explicado Nieto.

La identificación de las personas implicadas suele ser "muy difícil" porque en muchas ocasiones se usan dispositivos que están en países lejanos o que se encuentran deslocalizados, ha señalado Nieto.