Arturo Bernal, rescatado como presidente de la Comisión de Vivienda y Juventud

El puzzle político sigue encajando sus piezas. Moreno ha rescatado al exconsejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, como presidente de la Comisión de Vivienda y Juventud, un área completamente diferente a la que ha ostentado durante cuatro años. El político malagueño, que fue de número cinco en las listas del PP de Málaga a las autonómicas, afronta una nueva etapa política alejado de la gestión turística, a la que ha dedicado toda su vida profesional. Su cartera fue moneda de cambio durante los acuerdos de Gobierno con Vox. Ahora es Manuel Gavira quien desempeña su función, entre otras como la de Justicia, Desregulación y Administración Local.

Bernal no ha sido el único malagueño que ha recibido un nuevo cargo en el ámbito autonómico. El parlamentario Manuel Cardeña será portavoz de Justicia, aunque también ostentará la viceportavocía de Turismo, área en la que lleva toda la vida trabajando y en la que ha llegado a ser presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Además, es el secretario general del PP en Marbella, localidad en la que ha sido concejal durante años. Cardeña fue de número siete del PP a las autonómicas del pasado 17 de mayo.

Por otro lado, la parlamentaria popular Sandra Extremera, que fue la ocho de Moreno en los comicios y hasta hace un mes era miembro de la Diputación Provincial de Málaga, asumirá la portavocía de la Comisión de Reglamento. La torroxeña ha sido concejala durante ocho años en el Ayuntamiento de su municipio y ahora afronta una nueva etapa en la cámara autonómica.

Víctor González, buen amigo del presidente Juanma Moreno y noveno en las listas al Parlamento, se queda la portavocía de la Comisión de Educación, mientras que la presidenta de Nuevas Generaciones y sexta en el equipo de Moreno a San Telmo, Jessica Trujillo, se hará cargo de las áreas de Universidad e Industria.

El PP de Málaga en el acto de cierre de campaña de Juanma Moreno en la provincia / Francisco J. Olmo - Europa Press

Estas caras se suman a las de Carolina España, que ha sido ascendida a vicepresidenta tercera y se ha mantenido al frente de la portavocía del Consejo de Gobierno y la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; José Ramón Carmona, secretario primero de la Mesa del Parlamento de Andalucía; Natacha Rivas, directora general de Pesca, Acuicultura y Economía Azul de Andalucía; Francisco Oblaré, vicesecretario popular y recién elegido senador autonómico; Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; Mario Muñoz-Atanet, consejero de Fomento y Movilidad; y, por supuesto, el propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Desde Málaga, Patricia Navarro también estará gestionando los asuntos de la provincia, pues ha vuelto a ser ratificada en su puesto de delegada del Gobierno andaluz, una actividad que desempeña desde 2019.