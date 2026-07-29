Aviso a los conductores malagueños: estas son las matrículas que tienen que pasar ya la ITV y el precio a pagar si no quieren una multa de 500 euros

La cuenta atrás ya ha llegado a su fin. Durante cuatro años, los conductores de turismos o motos matriculadas en 2022 han estado exentos de pasar la Inspección Técnica de sus Vehículos (ITV) al señalar la normativa que este proceso no es necesario hasta que transcurran cuatro años desde su matriculación. Un tiempo que ya se cumple este 2026 y que afecta a miles de conductores malagueños, que deberán pasar este proceso si no quieren enfrentarse a multas que van desde los 200 a los 500 euros.

Los vehículos que estarán afectados por esta situación serán los que en su matrícula llevan desde los caracteres LVV a MDF. De ese modo, las matrículas que van de las letras LVV a LWD han tenido que pasar esta inspección aproximadamente durante el mes de enero, a lo que le siguió en marzo las de entre la LWR y LXD y en junio desde LYJ hasta LYZ.

Matrículas que deben pasar la inspección en septiembre en Málaga

Los próximos afectados serán los turismos de la LZZ a la MBN, que deberán pasarla en septiembre, a lo que seguirán los de la MCR a MDF para final de año.

Imagen de archivo de un control de Tráfico. / .

Así, todos ellos deberán cumplir con esta medida que es crucial para la seguridad vial al garantizar que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones para circular y cumplir los estándares medioambientales, así como para detectar fallos mecánicos o de seguridad antes de que se produzca cualquier siniestro.

La importancia de tener la ITV al día

Para la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid (AEMA-ITV), la importancia de tener esta inspección al día hace que, si todos los vehículos que no pasan la ITV lo hicieran, se podrían salvar 353 vidas al año.

Tráfico intenso en la Avenida valle Inclán de la capital / Álex Zea / LMA

La primera vez que los turismos, las motocicletas, los vehículos de tres ruedas y los cuatriciclos deben pasar la ITV es a los cuatro años de su fecha de matriculación, a lo que le sigue cada dos años hasta que se cumplan los 10 años.

Tras esto, los turismos deberán pasar la inspección de forma anual, una frecuencia que será obligatoria incluso cuando no se utilice el vehículo.

Cuándo deben pasar la ITV los ciclomotores

En el caso de los ciclomotores, la ITV se tendrá que pasar por primera vez tres años después de la matriculación y, a partir de ahí, cada dos años.

El precio a pagar por pasar esta ITV depende de la comunidad autónoma en la que se esté, oscilando entre los 53 euros de entornos como Ceuta, País Vasco y Cantabria, los 40 euros de Cataluña y los 34,20 euros de Madrid, a los alrededor de 30 euros de Andalucía.

Precio de la ITV en Andalucía y la provincia de Málaga

Los precios de esta inspección son unitarios para toda la comunidad autónoma, por lo que la cifra de referencia de Andalucía es la que se debe imponer en cualquier provincia, como en el caso de Málaga. Sin embargo, esta cuantía dependerá del tipo de motor del vehículo.

Tal y como se puede ver en los datos aportados por la Junta de Andalucía, las tarifas de la ITV son de 33,28 euros en el caso de los turismos de gasolina, tanto de menos de 1.600 centímetros cúbicos como los eléctricos, híbridos y adaptados para la conducción o transporte de personas con movilidad reducida.

Tarifas según el tipo de vehículo

Un precio que sube a los 38,39 euros en estos vehículos, pero en su versión diésel, y a 43,52 euros para los turismos de gasolina con 1.600 centímetros cúbicos o más, o los 48,62 euros de estos coches, pero diésel.

Según indican desde la Junta de Andalucía, si la inspección o la reserva de la cita se hace dentro del plazo legal establecido para pasar la ITV, se aplica una reducción del 10% a la tarifa.

Y para aquellos que realicen la inspección o reserven la cita con más de un mes de retraso con respecto al plazo legal, tendrán que pagar un incremento del 12% de la tarifa.

Multas por circular sin la ITV en vigor

Quienes no tengan al día la ITV, el reglamento establece una serie de sanciones, que irán desde los 200 hasta los 500 euros.

Aviso a los conductores con matrículas "L" y "M" que pasarán la ITV por primera vez: estos son los precios de cada comunidad autónoma / .

En el caso de que la Inspección Técnica del Vehículo haya caducado o tenga un resultado desfavorable, la cuantía será de 200 euros, mientras que si los agentes de tráfico encuentran al conductor manejando un vehículo con la ITV negativa, la multa será de 500 euros. En ninguno de los casos se perderán puntos del carnet.