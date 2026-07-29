El cáncer de piel aumenta en Málaga: hasta 6.000 nuevos casos al año

Cada año se diagnostican en la provincia de Málaga hasta 6.000 nuevos casos de cáncer de piel, cuya incidencia, advierten los expertos, se encuentra en aumento. Sin embargo, los profesionales también recuerdan que se trata de un cáncer “fácilmente prevenible”, por lo que insisten en la importancia de disfrutar del sol de una manera segura y revisar periódicamente la piel para detectar posibles cambios.

Con este objetivo, la Junta de Andalucía ha lanzado la campaña ‘Sol y piel sana no son incompatibles’, una iniciativa impulsada junto a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para promover entre los malagueños hábitos seguros de exposición solar y reforzar la prevención ante el cáncer de piel.

Málaga diagnostica unos 600 nuevos melanomas al año

La campaña adquiere una dimensión especialmente importante en Málaga, que cuenta con más de 300 días de sol al año. Pedro Navarro, dermatólogo del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y del Hospital de Antequera, afirma que el cáncer de piel ocupa “gran parte de nuestra actividad del día a día”. Según los datos facilitados por el especialista, en la provincia se diagnostican cada año unos 600 nuevos casos de melanoma, el cáncer de piel más agresivo.

La cifra se eleva hasta los 6.000 casos si se tiene en cuenta la suma total de los distintos tumores de la piel, entre los que se encuentran el carcinoma basocelular y el carcinoma escamoso. Estos dos tipos, precisa el dermatólogo, son “mucho más prevalentes”, aunque también tienen mayores posibilidades de curación. Cuando se detectan precozmente, explica, pueden tratarse eficazmente mediante cirugía.

Punto informativo de la AECC instalado en el Paseo Marítimo de la Malagueta. / A.T.

El melanoma, el tumor de piel más agresivo

En el caso del melanoma, subraya que es el cáncer de piel que tiene mayor capacidad de mortalidad y “el que más nos preocupa”. No obstante, también destaca que si se diagnostica en fases tempranas tiene una alta probabilidad de curación. Por ello, hace hincapié en la importancia de revisar la piel y los lunares de forma periódica y prestar atención a cualquier cambio sospechoso.

Los dermatólogos aconsejan aplicar la regla ABCDE, que reúne cinco señales que pueden indicar que un lunar es sospechoso: A de asimetría, B de bordes irregulares, C de cambios o variedad de color, D de diámetro y E de evolución.

“El cáncer de piel diagnosticado de forma precoz va a tener un mejor resultado a nivel quirúrgico, cuando hay que realizarlo, y, en el caso del melanoma, va a tener un mejor pronóstico”, resume el especialista, que insiste en que este tumor es “un cáncer fácilmente prevenible”.

Las medidas de fotoprotección, van mucho más allá de utilizar crema solar

“Tenemos muchas estrategias de protección solar que van mucho más allá de aplicarse una crema”, recalca el profesional. Entre ellas se encuentran buscar la sombra, utilizar protección solar cuando se vaya a estar expuesto al sol, usar gafas de sol, gorra y ropa ligera.

Una voluntaria de la AECC informa sobre la campaña en la Playa de La Malagueta. / L.O.

Dar a conocer estas medidas de protección es precisamente el objetivo de la campaña ‘Sol y piel sana no son incompatibles, que ha sido presentada este miércoles en Paseo Marítimo de la Malagueta por el delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista, la AECC y representantes de los colegios profesionales de Médicos, Enfermería y Farmacéuticos, que han ofrecido información práctica sobre cómo proteger la piel frente a la radiación ultravioleta.

Protegerse la piel durante todo el año, empezando desde la infancia

El delegado de Salud ha insistido en que la fotoprotección no debe limitarse únicamente a los meses de verano. “En enero también hay radiación ultravioleta”, ha recordado. Utilizar sombrero, ropa adecuada y protección solar, ha remarcado Bautista, son gestos sencillos que “pueden salvarte la vida”, especialmente en el caso de los niños y las personas mayores.

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, ha centrado su intervención en la protección durante la infancia, una etapa especialmente vulnerable por la mayor sensibilidad de la piel y por el carácter acumulativo de la radiación.

“La piel tiene memoria”, ha advertido. Por ello, ha señalado que los padres deben convertir la aplicación del fotoprotector en un hábito cotidiano para los menores, no solo cuando acuden a la playa o a la piscina, sino también al practicar deporte o realizar actividades al aire libre. “Están aumentando enormemente los cánceres de piel”, alerta Navarro.

Pedro J. Navarro, Carlos Bautista y el dermatólogo Pedro Navarro en la presentación de la camapaña. / L.O.

Protegerse, revisarse y consultar: las tres claves de la prevención

Por su parte, el presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga, Juan Carlos Martín, ha hecho hincapié también en la elevada incidencia del melanoma en la provincia y en la importancia de la prevención. “Tenemos que protegernos, tenemos que revisarnos y tenemos que consultar”, ha recalcado. Martín ha destacado que detrás de cada diagnóstico existen pacientes y familias y ha señalado que una parte de estos tumores podría evitarse mediante unos hábitos adecuados de exposición solar y la autoexploración periódica de lunares y manchas.

El presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco, ha señalado que los profesionales de enfermería atienden a diario las consecuencias inmediatas y a largo plazo de una exposición inadecuada. Desde quemaduras de primero, segundo y tercer grado, hasta casos de deshidratación, golpes de calor y la aparición de lesiones cancerosas con el paso de los años. “Las complicaciones de la piel es algo que estamos viendo a diario”, ha asegurado.

Finalmente, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga, Francisco Criado, ha reivindicado el papel de las oficinas de farmacia en el asesoramiento sobre fotoprotección. Elegir un factor adecuado para cada tipo de piel, aplicar una cantidad abundante y renovarlo periódicamente son algunas de las principales recomendaciones que trasladan a los usuarios.