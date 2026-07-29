Los conductores reclaman alternativas para las obras de la autovía de Las Pedrizas: "Los trabajadores tenemos que decidir si llegamos tarde al trabajo o si pagamos un peaje"

Desde mediados de julio, las largas retenciones en la A-45, en sentido a Córdoba a la altura de Casabermeja, se han convertido en una imagen habitual. Estas densas caravanas se deben a las obras de emergencia aprobadas por el Gobierno en junio de 2026 para rehabilitar esta vía, una de las principales entradas a la capital desde el interior de la provincia. El motivo principal se debe al cierre de tres carriles y el desvío a dos del sentido contrario en el tramo en el que se están desarrollando los trabajos.

Los trabajos afectan a distintos tramos de la autovía a lo largo de su paso por los municipios de Casabermeja y Antequera. No se trata de una actuación puntual, sino de una intervención de mayor envergadura para reparar los daños ocasionados por los temporales registrados en los últimos meses.

"A los vecinos no les tienen en cuenta"

Los más afectados, como ocurre en muchas ocasiones en situaciones similares, son los vecinos de la zona. Las largas colas de coches, el elevado coste del peaje o el riesgo de pequeños alcances provocados por los nervios al volante son algunos de los problemas que sufren los residentes de los alrededores. "La gente está un poco indignada. O tienen que estar 40 o 50 minutos, una hora en caravana, o tienen que pagar el peaje", afirma Rafael Linares, presidente de la Asociación de Vecinos Junta de los Caminos y Diseminados.

"Los vecinos sienten que no se les tiene en cuenta. La información es muy mala y nos enteramos cuando te encuentras en el atasco"

El representante vecinal asegura que el malestar no solo responde a las retenciones, sino también a la sensación de abandono por parte de las administraciones. "Los vecinos sienten que no se les tiene en cuenta. La información es muy mala y nos enteramos cuando te encuentras en el atasco", lamenta.

Una alternativa necesaria

Sin una solución por parte del Gobierno, las dos opciones son claras: "Tienes que decidir: llegas tarde al trabajo o pagas el peaje", resume Rafael Linares. La Administración ha señalado la AP-46 como itinerario alternativo, pero los residentes consideran que esa opción tampoco resuelve el problema. "La alternativa es la AP-46, pero la opción es que yo pague el dinero y encima me encuentre allí otro atasco", critica.

Ante esta situación, desde la Asociación de Vecinos Junta de los Caminos y Diseminados reclaman la gratuidad temporal del peaje de la AP-46 mientras duren las obras. "Lo que pedimos es que pongan gratuito el peaje, que levanten la barrera y que se comporte como una carretera para que ese embudo se pueda desdoblar por ahí", reivindica Rafael.

Retenciones a la altura del Puerto de las Pedrizas / La Opinión

La propuesta, además cuenta con un precedente reciente. En marzo de 2025, tras el desprendimiento de un talud en la A-45 a la altura de Casabermeja, el Ministerio de Transportes liberó temporalmente el peaje de la AP-46 para aliviar la circulación mientras se desarrollaban las obras y se implantaba el tráfico bidireccional en la otra calzada afectada. Un antecedente que los vecinos consideran que demuestra que la medida es viable y puede volver a aplicarse en una situación similar.

Un problema que va más allá

Linares considera que el problema no se limita a las retenciones o al coste que deben asumir los conductores para utilizar la AP-46, sino que responde a una falta de previsión y de coordinación por parte de las administraciones. "La planificación es pésima y la información, inexistente", sentencia.

Los vecinos también alertan de que las retenciones no sólo generan molestias, sino que incrementan el riesgo de accidentes debido a la reducción de carriles y a la acumulación de vehículos. Linares considera que esta situación podría aliviarse si el Ministerio habilitara la AP-46 como alternativa gratuita mientras duren las obras. "Es peligroso tal como está. Eso habría que minimizarlo utilizando la autopista de peaje de forma gratuita", sostiene.

"Son 13,20 euros al día de ida y vuelta. He calculado que son unos 260 euros al mes por persona"

A ello se suma el impacto económico para quienes optan por utilizar a diario el peaje para desplazarse por motivos laborales o personales. Muchos conductores, explica el presidente de la asociación, se ven obligados a asumir un gasto extra si quieren evitar las retenciones. "Son 13,20 euros al día de ida y vuelta. He calculado que son unos 260 euros al mes por persona", detalla.

Linares advierte de que las consecuencias de esta situación trasciende el tráfico y afectan al día a día de cientos de personas que dependen de esta vía para acudir al trabajo, a consultas médicas o realizar cualquier gestión. "Perdemos tiempo, dinero y es tema también de seguridad".

El representante vecinal también teme que las retenciones acaben perjudicando la imagen de la provincia en plena temporada de verano, al tratarse de uno de los principales accesos desde el interior hacia la capital y la Costa del Sol. "Me da mucha pena por Málaga. Ese es el acceso principal desde el norte y la gente que venga va a decir: 'Vaya desastre'", lamenta.

La Junta pide agilidad al Gobierno

Las quejas de los vecinos han encontrado respaldo en la Junta de Andalucía. Durante la Conferencia Sectorial de Transportes celebrada este martes, el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, trasladó al Ministerio de Transportes la necesidad de agilizar la tramitación de las obras que se están ejecutando en la comunidad y de adoptar medidas temporales para reducir las afecciones al tráfico mientras se desarrollan los trabajos.

Entre las propuestas planteadas, el consejero solicitó la bonificación temporal de la AP-46 mientras duren las obras en la A-45, a la altura de Las Pedrizas. La medida, defendió, permitiría desviar parte del tráfico hacia la autopista de peaje y aliviar las retenciones que se registran diariamente en uno de los principales accesos a Málaga desde el interior de la provincia.