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El futuro del suelo hotelero de La Térmica en Málaga se debatirá en el pleno: PSOE y Con Málaga piden su reorientación a vivienda protegida

El concurso hotelero quedó desierto, lo que abre una ventana de oportunidad para reorientar el uso del suelo público en Málaga

Barriada de La Térmica

Barriada de La Térmica / Alex Zea

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Esperanza Mendoza

Esperanza Mendoza

Málaga

PSOE y Con Málaga llevarán mañana al pleno del Ayuntamiento de Málaga una petición conjunta, aunque por vías separadas, para que el Consistorio abandone su intención de vender el gran solar hotelero de La Térmica y lo reconvierta en suelo para vivienda protegida o asequible. Ambos grupos presentan mociones urgentes que reclaman aprovechar el momento actual del terreno para virar hacia el uso residencial, en un pulso que se prevé nuevo capítulo del enfrentamiento con el equipo de gobierno del PP por la gestión del patrimonio municipal de suelo.

La moción socialista, explicada por el portavoz Mariano Ruiz Araujo, pide expresamente paralizar el procedimiento de enajenación de la parcela e iniciar los estudios urbanísticos necesarios para analizar su transformación en suelo destinado prioritariamente a vivienda protegida, vivienda pública en alquiler o fórmulas de alojamiento asequible. Para el PSOE, la operación es solo un ejemplo de una tendencia más amplia: la formación denuncia que el Ayuntamiento tiene previsto ingresar casi 94 millones de euros por venta de Patrimonio Municipal del Suelo entre 2024 y 2026, mientras que la aportación de este patrimonio a la Sociedad Municipal de Viviendas se ha desplomado de 5,6 millones de euros en 2024 a apenas 255.700 euros en 2026. "Quien controla el suelo, controla la ciudad", ha resumido Ruiz Araujo, defendiendo un cambio de modelo que permita que "cada mandato finalice con más patrimonio público del que comenzó".

Con Málaga, por su parte, incluye la parcela dentro de su moción urgente sobre la emergencia habitacional, en la que reclama al equipo de gobierno destinar el Patrimonio Municipal de Suelo "a la construcción directa de vivienda pública protegida en régimen de alquiler asequible, descartando cualquier proceso de venta, privatización o cesión que reduzca el control público sobre este patrimonio".

Su portavoz, Toni Morillas, ha denunciado que el modelo del equipo de gobierno del PP ha convertido buena parte del suelo público en "negocio y activo financiero", citando el caso de La Térmica como ejemplo de una gestión orientada a "beneficiar a grandes empresas y fondos" en lugar de a la vivienda asequible.

Por qué la parcela está en el punto de mira

El terreno en disputa, de más de 16.000 metros cuadrados edificables situado en el Camino de la Térmica, salió a concurso público el pasado mes de junio con un precio de salida de más de 33,6 millones de euros (unos 40,7 millones con el IVA incluido), y la condición de levantar allí un hotel de categoría mínima de cinco estrellas. El plazo para presentar ofertas terminó el 23 de julio sin que ninguna empresa se interesara por el solar, lo que ha dejado el concurso desierto y ha abierto la puerta a que el Ayuntamiento deba replantear los próximos pasos: bajar el precio, modificar las condiciones o volver a intentarlo sin cambios. Es precisamente esta circunstancia la que PSOE y Con Málaga consideran una oportunidad para reorientar el destino del suelo hacia la vivienda, en lugar de insistir en la fórmula hotelera.

La postura del equipo de Gobierno

El alcalde, Francisco de la Torre, ha adelantado que no comparte este planteamiento. De la Torre ha defendido que un establecimiento hotelero de alta categoría en ese emplazamiento "no viene mal" a la ciudad y recordó que, en cualquier caso, al menos el 25% de los ingresos de la venta, tal y como exige la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), iría destinado a la adquisición de suelo o construcción de vivienda protegida, por lo que considera que ambos objetivos, el turístico y el residencial, no son incompatibles. El regidor ha puesto como ejemplo otras operaciones de suelo dotacional que, según ha explicado, ya están permitiendo levantar miles de viviendas asequibles en la ciudad mediante fórmulas de colaboración público-privada.

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El alcalde, Francisco de la Torre, y la portavoz del equipo de Gobierno, Elisa Pérez de Siles

El alcalde, Francisco de la Torre, y la portavoz del equipo de Gobierno, Elisa Pérez de Siles / Esperanza Mendoza

Con las posiciones ya definidas antes de la sesión, el futuro de la parcela de La Térmica se perfila como uno de los puntos de mayor interés del pleno de mañana, en el marco de un debate más amplio sobre el modelo de gestión del suelo público en Málaga.

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