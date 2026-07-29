Política
Gavira vincula los cadáveres hallados en Málaga a las "falsas expectativas" que genera el 'efecto llamada', sin pruebas definitivas de que correspondan a migrantes
El líder de Vox en Andalucía y vicepresidente de la Junta achaca la tragedia a las políticas migratorias "irresponsables"
Málaga ha amanecido este miércoles con una trágica noticia. Tres personas han sido halladas sin vida en las costas de Estepona y Manilva. Aun sin pruebas definitivas de que los fallecidos tengan una nacionalidad diferente a la española, el líder de Vox en Andalucía y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, ya ha vinculado la tragedia a la política migratoria "irresponsable que alimenta falsas expectativas". Lo ha hecho a través de un mensaje en su perfil de la red social X.
"Este es también el rostro más terrible de una política migratoria irresponsable que alimenta falsas expectativas y empuja a miles de personas a jugarse la vida en nuestras costas", ha señalado el vicepresidente. Gavira se refiere al "efecto llamada" que, a juicio de su partido, generan la acogida de personas migrantes en España. Asegura que el Gobierno "lleva años alentando" este tipo de situaciones y reivindica que estas son las "consecuencias" de lo que suelen llamar "puertas abiertas".
Según Salvamento Marítimo, los cadáveres fueron localizados entre las 14:30 y las 20:30 horas, y todos ellos fueron trasladados por la embarcación Salvamar Gadir al puerto de Estepona. Uno de ellos fue encontrado 22 millas al este de Estepona, un segundo en una mejillonera de esta localidad y otro cerca de Manilva, según la Subdelegación del Gobierno.
Los cuerpos podrían corresponder a migrantes que habrían intentado pasar a nado hasta Ceuta y habrían llegado hasta la costa malagueña arrastrados por las corrientes. La investigación sigue abierta. Los tres cadáveres corresponden a tres varones jóvenes que iban indocumentados. Aún no han sido identificados.
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