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Málaga destina 35.000 euros a llevar medicamentos a los afectados por los terremotos de Venezuela

El Ayuntamiento financiará un proyecto de Asoin para distribuir más de cuatro toneladas de material sanitario donado por la ciudadanía malagueña

Búsqueda de supervivientes en La Guaira

Búsqueda de supervivientes en La Guaira / Javier Campos.(DPA)

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La Opinión

El Ayuntamiento de Málaga destinará 35.000 euros de su Fondo de Emergencia a un proyecto de ayuda humanitaria para garantizar el acceso a medicamentos y material sanitario entre la población afectada por los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Civil Somos Integración (Asoin), fue seleccionada durante la segunda reunión de la Mesa de Emergencia, celebrada este martes y presidida por la concejala de Participación, Migración y Cooperación al Desarrollo, Mar Torres.

Bajo el título Tejiendo redes humanitarias para garantizar el acceso a medicamentos e insumos médicos esenciales en la respuesta a la emergencia sanitaria en Venezuela tras el doble terremoto, el proyecto permitirá continuar con el envío y la distribución de más de cuatro toneladas de material sanitario recogidas en Málaga.

Mesa de Emergencia de Málaga a favor de Venezuela.

Mesa de Emergencia de Málaga a favor de Venezuela. / L.O.

Más de cuatro toneladas de ayuda desde Málaga

El material fue donado por la ciudadanía durante una campaña organizada entre el 29 de junio y el 2 de julio por la Agrupación de Voluntariado de Respuesta Rápida y Asoin.

La recogida, desarrollada en el Centro Municipal de Recursos Participativos del distrito Cruz del Humilladero, contó con la participación de cerca de 200 personas voluntarias.

Entre los productos entregados se encuentran medicamentos para urgencias, como analgésicos, antibióticos, antipiréticos y antisépticos, además de tratamientos para enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes o el asma.

También se recogieron suero fisiológico, gasas, apósitos, mascarillas, desinfectantes de manos, productos de higiene, pilas, linternas y lámparas de emergencia.

Medicamentos, alimentos infantiles y productos de higiene

El programa seleccionado no se limitará al reparto de medicamentos. También contempla la colaboración con organizaciones especializadas en la atención a colectivos vulnerables, entre ellas las Hermanas de la Caridad.

A través de estas entidades se distribuirán alimentos infantiles, artículos de higiene y productos destinados a personas dependientes o en situación de especial vulnerabilidad.

En la reunión de la Mesa de Emergencia participaron también Cruz Roja, Covide-Amve, Médicos del Mundo y la Asociación por la Paz y el Desarrollo. El objetivo es coordinar las actuaciones, evitar duplicidades y concentrar la ayuda en las zonas más afectadas.

Las entidades tuvieron de plazo entre el 2 y el 9 de julio para presentar sus propuestas. Los dos proyectos recibidos fueron evaluados por un equipo técnico atendiendo a criterios como la rapidez de la respuesta, la viabilidad operativa, la eficiencia logística, la transparencia y la atención a la población más vulnerable.

Tres envíos de material humanitario

Antes de la aprobación de esta partida, ya se habían realizado varios envíos desde Málaga. El primero, financiado por el Ayuntamiento, permitió trasladar 350 kilos de medicamentos.

Posteriormente, Asoin envió un segundo lote de 218 kilos, mientras que un tercer cargamento, compuesto por 1.000 kilos de productos de higiene personal, fue trasladado mediante un acuerdo gestionado por el Consistorio con Air Europa e Iberia.

La nueva aportación municipal permitirá continuar con el reparto del resto del material recogido y facilitar su llegada a centros sanitarios y organizaciones que trabajan directamente con la población damnificada.

Una mesa creada para responder a crisis humanitarias

La Mesa de Emergencia del Ayuntamiento de Málaga se constituyó en 2010, tras el terremoto de Haití, como un espacio permanente de coordinación ante catástrofes y crisis humanitarias.

Desde entonces, ha sido convocada con motivo de emergencias provocadas por grandes terremotos y desastres naturales en países como Chile, Japón, Filipinas, Nepal, Ecuador, Marruecos, Turquía y Siria.

Noticias relacionadas y más

El Fondo de Emergencia municipal tiene su origen en 2001, cuando se creó una partida específica para atender las consecuencias de los terremotos registrados en Gujarat, en India, y en El Salvador.

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