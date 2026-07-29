María del Mar Navarrete, nueva capitana marítima de Málaga tras la jubilación de Francisco Hoya

La Dirección General de la Marina Mercante ha nombrado a María del Mar Navarrete Sierra nueva capitana marítima de Málaga. La hasta ahora inspectora de Seguridad Marítima toma el relevo de Francisco Hoya, que se ha jubilado tras casi 31 años al frente de la Capitanía Marítima de la provincia.

Navarrete desarrolla su carrera en la Capitanía Marítima de Málaga desde 2008, donde ha ejercido como inspectora de Seguridad Marítima. Con este nombramiento pasa a dirigir el organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible encargado de velar por la seguridad marítima, la protección del medio marino y el control de la navegación en el litoral malagueño.

Licenciada en Marina Civil por la Universidad de Cádiz y capitán de la Marina Mercante, la nueva responsable cuenta además con un posgrado de especialista en Derecho Marítimo Internacional por la Universidad Pontificia Comillas.

Trayectoria vinculada al mar

Antes de incorporarse a la Administración, María del Mar Navarrete trabajó como oficial y capitán en buques mercantes. También desempeñó durante un año el cargo de técnico superior de operaciones especiales en Salvamento Marítimo.

En septiembre de 2008 se incorporó a la Dirección General de la Marina Mercante como inspectora de Seguridad Marítima en la Capitanía de Palma de Mallorca y, posteriormente, pasó a ocupar el mismo puesto en la Capitanía Marítima de Málaga, donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional.

Relevo tras tres décadas

El nombramiento llega después de la jubilación de Francisco Hoya, quien había ocupado la Capitanía Marítima de Málaga desde la creación de este organismo, hace casi 31 años.

Con este relevo, la Dirección General de la Marina Mercante renueva la dirección de una de las capitanías con mayor actividad del litoral andaluz, coincidiendo con la etapa estival, cuando el tráfico marítimo y la actividad portuaria registran uno de sus mayores niveles del año.