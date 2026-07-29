Más de 1.000 litros de gazpacho gratis en este pueblo de la Alta Axarquía de Málaga: así se celebra la Fiesta de los Tres Golpes con talleres infantiles, conciertos y degustaciones

Uno de los eventos más tradicionales y emblemáticos de la Alta Axarquía malagueña, la Fiesta del Gazpacho de los Tres Golpes de Alfarnatejo, se prepara para llenar este fin de semana esta localidad de gastronomía, ocio y diversión a través de un amplio programa con degustaciones gratuitas, talleres infantiles, conciertos y un mercadillo de productos Sabor a Málaga, además de la entrega gratuita de 1.200 litros de gazpacho para todos los asistentes.

Será este jueves cuando comiencen las actividades para esta cita declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, en la que el gran protagonista no será otro que el tradicional gazpacho de los tres golpes, característico de este pueblo malagueño y conocido así en referencia a sus tres ingredientes principales: el aceite, la sal y el vinagre.

Mercado Sabor a Málaga y degustación gratuita en Alfarnatejo

Durante estos tres días de fiesta, vecinos y visitantes podrán disfrutar de toda clase de iniciativas gastronómicas, culturales y musicales para todos los gustos, como su Mercado Gastronómico Sabor a Málaga, en el que se podrán adquirir productos de la despensa malagueña elaborados por productores de la provincia.

Además, la programación incluirá la tradicional degustación gratuita del gazpacho de los tres golpes, una de las señas de identidad de Alfarnatejo y uno de los momentos más esperados de esta celebración, en el que se entregarán unos 1.200 litros de esta sopa fría entre todos los asistentes.

Rutas, pasacalles y homenajes en Alfarnatejo

Durante estas jornadas, se realizarán rutas urbanas por los lugares más representativos de la localidad, pasacalles, actividades infantiles y familiares, conciertos, exposiciones y showcookings.

Además, se llevará a cabo el nombramiento de José Luis Puche como Hijo Adoptivo de Alfarnatejo y un homenaje a la afición malaguista, con el descubrimiento del rótulo de la Plaza Málaga CF y del mosaico ‘Afición Malaguista’, que dará nombre al campo de fútbol municipal.

Territorio Tejón y cuencos cerámicos para el gazpacho

En estas fiestas también se inaugurará el monumento tridimensional dedicado a Alfar y Natejo, dentro de la estrategia promocional Territorio Tejón, y se reconocerá la labor de la Asociación de Mujeres Ceramistas de Alfarnatejo, que ha elaborado 1.000 cuencos cerámicos para la degustación del gazpacho, cuyo reparto gratuito contará, como es tradicional, con el chef Samuel Perea como maestro de ceremonias.

Durante toda la jornada, vecinos y visitantes podrán participar en actividades gratuitas como el Gazpacho Gigante, La Madriguera y la Mini Feria Tejona, así como rellenar el nuevo Pasaporte Tejón, que permitirá obtener sellos en distintos espacios de la fiesta y optar a premios.

Y para poner el toque musical al evento, la fiesta contará con un amplio programa musical en la carpa municipal, con el musical ‘Grease’, Infinity Show, La Fresca FM, Kalima, el grupo Long Play, el tributo ‘Con más Flow’ y el DJ Javi Domínguez.

Programación de la Fiesta del Gazpacho de los Tres Golpes de Alfarnatejo

La programación comenzará este jueves a las 20.00 horas con el concurso de lanzamiento de alpacas ‘Salta al Tejón’, bajo el Mirador Comadrona Lucía Alba, a lo que seguirá a las 22.00 horas el encuentro de coros rocieros en el Parque Municipal. Tras esto, se llevará a cabo a las 23.30 horas un bingo nocturno.

Las actividades continuarán el viernes con la Fiesta del Agua en la Piscina Municipal, que se celebrará de 18.00 a 20.00 horas, permaneciendo la instalación cerrada al público durante ese horario.

Ya por la noche, a las 22.00 horas, los jóvenes de la Escuela de Teatro Musical Lorena Díaz representarán el musical Grease. A las 00.00 horas, por su parte, tendrá lugar la actuación de Infinity Show y, para cerrar la jornada, a las 02.30 horas comenzará una Glow Party con La Fresca FM.

Mercado gastronómico y exposición Territorio Tejón en Alfarnatejo

El sábado, jornada central de la fiesta, arrancará a las 11.00 horas con el pasacalles de la Escuela de Música de Alfarnate-Alfarnatejo, la apertura del Mercado Gastronómico Sabor a Málaga y del Mercado del Parque Municipal, el inicio de las actividades infantiles y familiares repartidas por el pueblo y la inauguración de la sala de exposición Territorio Tejón, que acoge las obras de José Luis Puche y la colección museográfica de Alfarnatejo.

A las 12.00 horas se llevará a cabo el acto institucional en el Jardín Botánico Arroyos, que incluirá el nombramiento de José Luis Puche como Hijo Adoptivo del municipio, en la Casa de la Cultura, así como un homenaje a las mujeres ceramistas.

Homenaje al Málaga CF y reparto del gazpacho en este pueblo de Málaga

Media hora más tarde, a las 12.30 horas, tendrá lugar el homenaje al Málaga CF y a su afición en la Plaza del Jardín Botánico.

La programación continuará a las 13.00 horas con la inauguración del monumento Alfar y Natejo y, a las 13.30 horas, Samuel Perea ofrecerá un showcooking junto al Cenador del Parque, tras el que comenzará la venta de cuencos del Gazpacho 2026 y el reparto gratuito de gazpacho.

Showcookings y presentación de libro en Alfarnatejo

Tras esto, se llevará a cabo a las 15.30 horas la presentación del libro ‘Cariño el que admita’ y un showcooking con José Coín en la Casa de la Cultura, mientras que a las 16.00 horas el chef Rubén Antón elaborará el Natejito en otro showcooking.

En la Carpa Principal del Parque, la música comenzará a las 14.00 horas con la actuación de la orquesta Kalima, tras lo que seguirá a las 18.00 horas con el grupo de versiones Long Play y a las 23.00 horas con Infinity Show.

A las 1.30 horas será el momento de Con Más Flow, tributo al reguetón, a lo que seguirá a las 3.30 horas Infinity Show y a las 4.00 horas After Party a cargo de DJ Javi Domínguez.