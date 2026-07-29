“La piel tiene memoria”: el pediatra Pedro J. Navarro explica cómo proteger a los niños del sol

Las quemaduras solares durante la infancia pueden dejar una huella que no se manifieste hasta años después. “La piel tiene memoria”, advierte el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro, que insiste en la importancia de proteger a los niños del sol durante todo el año y convertir la fotoprotección en un hábito cotidiano.

Así lo ha señalado durante la presentación en Málaga de la campaña ‘Sol y piel sana no son incompatibles’, impulsada por la Junta de Andalucía y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para promover hábitos seguros de exposición solar y reforzar la prevención ante el cáncer de piel.

En los últimos años, la incidencia de este tipo de cáncer ha aumentado tanto en Málaga como en el resto de España. En la provincia se diagnostican cada año hasta 6.000 casos de cáncer de piel, de los cuales alrededor de 600 corresponden a melanomas, el tipo más agresivo.

El daño solar se acumula desde la infancia

Navarro, como pediatra, ha puesto especialmente el foco en la infancia, una etapa “muy vulnerable” debido a que la piel de los niños es más sensible, como también ocurre con la de las personas mayores.

Además, recuerda que la radiación y el daño solar se acumula con el paso de los años, por lo que las quemaduras sufridas durante los primeros años de vida pueden aumentar el riesgo de desarrollar problemas cutáneos en la edad adulta.

“Una quemadura es una cicatriz, es decir, la piel la ha sufrido. Es una inflamación de ese tejido, que después se recupera, pero que ha quedado ahí, es decir, que tiene memoria”, explica Navarro. “Protegernos ahora es evitar enfermedades en el futuro”, resume.

Cómo convertir la fotoprotección en un hábito para los niños

Por ello, insiste en que la protección debe comenzar desde la infancia y no limitarse únicamente al verano, a la playa o a la piscina. En Málaga, donde los niños practican deporte y realizan actividades al aire libre durante buena parte del año, recomienda utilizar fotoprotección también cuando juegan al fútbol, salen al campo o pasan varias horas expuestos al sol.

La Junta y la Asociación Española Contra el Cáncer lanzan una campaña para prevenir el cáncer de piel / A.T.

El pediatra considera fundamental que las familias conviertan este gesto en una rutina desde edades tempranas y prediquen con el ejemplo. “Los niños se educan por lo que ven”, señala. Si los padres se protegen y acostumbran a los menores a aplicarse crema antes de salir, asegura que esta medida terminará integrándose como un hábito cotidiano. “Los padres tenemos que concienciar a los niños”, defiende.

“Protegernos ahora es evitar enfermedades en el futuro” Pero J. Navarro

Consejos de un pediatra para protegerse del sol

Entre sus principales recomendaciones se encuentran evitar las horas centrales del día, ya que son el momento de mayor radiación solar. También aconseja buscar zonas de sombra y utilizar sombrero, gafas de sol y ropa adecuada.

En cuanto al fotoprotector, explica que debe aplicarse de forma abundante y renovarse aproximadamente cada dos horas, especialmente después del baño o de realizar ejercicio.

Además de prevenir las quemaduras, el presidente del Colegio de Médicos recomienda revisar periódicamente la piel y prestar atención a los lunares y manchas. “Cualquier lunar que cambie de tamaño, de estructura, que pique o que sangre, hay consultar rápidamente con el médico”, subraya.

El cáncer de piel tiene la particularidad de que muchas de sus señales pueden apreciarse a simple vista, lo que facilita su detección en fases tempranas. “Los otros cánceres no se ven, pero el melanoma se está viendo”, apunta el doctor Navarro, que incide en la importancia de la detección precoz y de la prevención. “Hablar de protección y hablar de prevención es fundamental en Medicina”, concluye.