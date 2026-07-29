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Medio Ambiente

La plaza de El Ejido: para los vecinos, un jardín olvidado y con riesgo de caída de ramas y árboles

Usuarios de la plaza denuncian la falta crónica de mantenimiento, y critican que solo se ha adecentado en junio, por la inauguración de la escultura al padre de Picasso. Denuncian caída de árboles y ramas, inseguridad, y la no reposición del gimnasio para mayores desde hace unos seis años. El Ayuntamiento niega la falta de mantenimiento.

Chefleras plantadas para la inauguración de la escultura del padre de Picasso, y ya mustias, denuncian los vecinos y usuarios de la plaza de El Ejido.

Chefleras plantadas para la inauguración de la escultura del padre de Picasso, y ya mustias, denuncian los vecinos y usuarios de la plaza de El Ejido. / A.V.

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Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

Como denuncia este mes Salvi, vecino de El Ejido y usuario de la plaza con el mismo nombre, lo que antes era «un secarral» al pie de los grandes ficus, de la noche a la mañana se llenó de nuevas plantaciones, gracias a «cantidad de operarios de jardinería», para adecentar la plaza ajardinada. El motivo: la inauguración el mes pasado del monumento al padre de Picasso, José Ruiz Blasco, a la que asistió su hija Paloma Picasso.

«Pero mira las plantas cómo están ya, mustias», lamenta, mientras señala unas alicaídas chefleras. «Hay gente que se ha llevado plantas para que puedan sobrevivir», cuenta Elena Enciso, también vecina y usuaria de la plaza.

Paloma Picasso, en junio ante la nueva escultura a José Ruiz Blasco, su abuelo, en la plaza de El Ejido.

Paloma Picasso, en junio ante la nueva escultura a José Ruiz Blasco, su abuelo, en la plaza de El Ejido. / La Opinión

Los vecinos lamentan lo que consideran falta crónica de mantenimiento de los jardines de la plaza del Ejido. «El mantenimiento es cero», recalca Salvi, mientras señala que tan solo se aprecia la actividad municipal en «el ‘soplahojas’», y en la reposición de las bolsas de las papeleras.

Por su parte Ana, otra vecina, recuerda que cuando trae a sus nietos al jardín, «salgo corriendo porque los mosquitos se los comen, y también la suciedad».

Tocón de un ficus que se desplomó sobre usuarios de la plaza de El Ejido, hace unos años.

Tocón de un ficus que se desplomó sobre usuarios de la plaza de El Ejido, hace unos años. / A.V.

Otro riesgo que corren los usuarios, remarca Salvi, es la caída de árboles y ramas -en el momento de la visita de La Opinión, había unas ramas caídas en el suelo-,

«Hace unos años estábamos sentados en un banco y de pronto escuchamos un crujido. María Dolores, que tenía 80 y tantos años, no pudo salir corriendo y le cayó el árbol -un ficus- encima. Menos mal que tenía mucho follaje y eso hizo de ‘fuelle’. Hubo un juicio con testigos y a la señora no le pagaron nada», explica.

«¿Ves las ramas que caen?, es que están podridas; todos los árboles están igual», alerta.

Ramas caídas, en el momento de la visita de La Opinión a la plaza de El Ejido.

Ramas caídas, en el momento de la visita de La Opinión a la plaza de El Ejido. / A.V.

El gimnasio desaparecido

Además, hace unos seis años, calcula Salvi, el Ayuntamiento retiró los aparatos de gimnasia de la plaza y no han vuelto. «Las máquinas estaban repartidas por el parque y nos venían de lujo, con el microclima que hay aquí. Llevábamos muchos años pidiéndolas».

Como indica Ana, «nos venían estupendamente para los de nuestra edad, y dijeron que iban a quitarlos para poner aparatos nuevos».

Los vecinos quieren que vuelvan las máquinas del gimnasio para mayores a la plaza de El Ejido.

Los vecinos quieren que vuelvan las máquinas del gimnasio para mayores a la plaza de El Ejido. / A.V.

Quien los echa mucho de menos es Yolanda, de 52 años, que sufrió un ictus, no puede pagarse un gimnasio y tampoco tiene edad para entrar en un centro de mayores. «Hay cosas que no parecen importantes pero sí lo son», subraya.

Yolanda también aprovecha para denunciar la inseguridad: «Desde que quitaron las máquinas lo que hay son enganchados», y recuerda que también hay personas que hacen sus necesidades en el jardín.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales señalaron que, de forma regular, «se realizan tareas de mantenimiento, limpieza y conservación; de hecho, la semana pasada, por ejemplo, los operarios del Área de Parques y Jardines han estado varias veces».

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En relación con el gimnasio, indicaron que no se han repuesto, porque «se ha priorizado el uso como espacio verde de la plaza».

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