El Puerto de Málaga licita por 48,3 millones su gran ampliación logística: ganará más de 70.000 metros cuadrados

El Puerto de Málaga ha dado un paso decisivo para ampliar su capacidad logística y responder al crecimiento del tráfico de mercancías. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha aprobado la licitación de las obras de prolongación del muelle 9 y de creación de una nueva explanada en el muelle 8, un proyecto valorado en 48,38 millones de euros.

La actuación permitirá incorporar más de 70.000 metros cuadrados de nueva superficie operativa al recinto portuario. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 27 meses y constituyen actualmente la principal inversión en infraestructuras promovida por la Autoridad Portuaria de Málaga.

El Puerto de Málaga ampliará los muelles 8 y 9

El proyecto contempla la prolongación del muelle 9 para que la terminal de contenedores pueda atender al mismo tiempo a dos grandes buques portacontenedores. Esta intervención permitirá aumentar la capacidad operativa y agilizar las maniobras de carga y descarga.

La ampliación busca adaptar las instalaciones portuarias a la evolución del tráfico marítimo y reforzar el papel de Málaga como nodo logístico estratégico del Mediterráneo, especialmente ante el aumento de las exportaciones y de las operaciones comerciales.

Actuaciones previstas en el proyecto del nuevo muelle 8 del Puerto de Málaga / L. O.

Una nueva línea de atraque para buques Panamax

La actuación incluye también la construcción de una nueva línea de atraque en el muelle 8, preparada para recibir buques Panamax de hasta 80.000 toneladas. Estas embarcaciones cuentan con unas dimensiones adaptadas históricamente a los límites de navegación del canal de Panamá.

Con esta infraestructura, el Puerto de Málaga pretende consolidar su posición en el tráfico internacional de graneles agroalimentarios y ofrecer mejores condiciones para la llegada de embarcaciones de mayor capacidad.

Más de 70.000 metros cuadrados para operaciones logísticas

El proyecto se completará con la creación de una amplia explanada destinada al almacenamiento de mercancías y al desarrollo de operaciones portuarias. La nueva superficie superará los 70.000 metros cuadrados y permitirá reorganizar la actividad de los muelles.

Este espacio proporcionará al puerto un mayor margen para absorber futuros incrementos del tráfico, mejorar la eficiencia de las operaciones y reducir las limitaciones derivadas de la actual disponibilidad de suelo logístico.

Proyecto del nuevo muelle 8 del Puerto de Málaga / L. O.

El tráfico de mercancías crece un 13,2% en 2026

La ampliación se impulsa en un momento de crecimiento sostenido de la actividad portuaria. Durante el primer semestre de 2026, el Puerto de Málaga movió más de tres millones de toneladas de mercancías, lo que supone un incremento del 13,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

El avance fue especialmente significativo en el tráfico de contenedores, que aumentó un 16,1%. Este crecimiento estuvo impulsado por el dinamismo de las exportaciones y por el aumento de la actividad logística y comercial en el recinto malagueño.

La transformación logística del Puerto de Málaga

La licitación supone un nuevo hito dentro del proceso de reorganización y modernización desarrollado durante los últimos años en el Puerto de Málaga. Entre las actuaciones realizadas figura la construcción del nuevo puente carretero, concebido para mejorar la conectividad interna del recinto.

También se ha trasladado la actividad pesquera a unas nuevas instalaciones, dotadas de una nueva lonja, y se ha habilitado un espacio específico para el atraque de embarcaciones oficiales.

Estas intervenciones han permitido ordenar los diferentes usos portuarios y preparar el recinto para acometer una de las inversiones más relevantes de la última década en materia de infraestructuras logísticas.